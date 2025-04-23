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美國財政部長鬆口　中美關稅戰很快將會「出現和緩」

▲▼ 美國財政部長班森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

美國財政部長貝森特22日在一場閉門會議上表示，他預期美中之間的貿易戰將很快會趨於緩和。此消息曝光後，美國股市應聲飆漲，道瓊工業指數盤中大漲超過700點。

根據CNBC報導，有知情人士透露，貝森特（Scott Bessent）在摩根大通於華盛頓特區主辦的私人投資者會議上表示，「對中國的下一步是，沒有人認為目前的狀況是可以接受的。」他還說，在「不遠的將來」貿易戰將會放緩。

受消息激勵，投資人預期中美貿易緊張局勢將出現緩解，美國股市周二大幅上漲，幾乎收復前一個交易日的大部分跌幅。美股道瓊工業指數盤中大漲約760點，漲幅約2％，標普500指數漲幅2％，那斯達克指數也上漲2.3％。

投資人分析，貝森特的言論似乎是想對市場釋出信號，顯示美國政府正急於解決問題，而市場將此解讀為利多，推動市場上漲，同時也調整對未來幾個月的貿易戰結果預期。

另一方面，在川普總統祭出關稅手段後，美媒公布最新一份全國民調顯示，美國選民對川普總體施政支持率為44%，不支持率為51%，但在經濟政策方面，支持率僅達43%，不支持率卻高達55%，是他首次在經濟表現民調中出現負評多於好評。

調查還指出，美國民眾對加拿大、墨西哥、歐盟與日本等貿易夥伴態度趨於正面，與川普政府的立場相左，同時有44%的受訪者仍然將中國視為美國的經濟威脅。

 ▲▼川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）

▲川普發動關稅戰。（圖／路透）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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