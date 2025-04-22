才剛嗆要開除鮑爾　川普又命令聯準會「魯蛇現在立刻降息」

▲美國總統川普近期與團隊多次討論是否能提前撤換聯準會主席鮑爾。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統川普21日再度對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）施壓，「命令」他立刻開始降息，引發市場關注。川普近日才揚言要開除鮑爾，如今又在貼文中抨擊鮑爾是「大魯蛇」（a major loser），還警告如果不降息恐將無法帶動經濟成長。

綜合外媒報導，川普在自家社群平台Truth Social上發文稱，許多人都呼籲要「預防性降息」，又聲稱美國「幾乎沒有通貨膨脹」，包括能源和「其他大多數東西」的成本都在下降。

川普說，「正如我預料的那樣，幾乎不會通膨，但經濟可能放緩，除非『慢半拍先生』（Mr. Too Late）這個大魯蛇（指鮑爾）現在就降息。」

股市本就因為川普政府的全面關稅計劃而受衝擊，市場不確定性劇增，川普發言後周一美股進一步走跌，道瓊工業指數開盤一個小時內下跌750點，跌幅將近2％，，那斯達克指數也下跌2.6％。

與此同時，美元已經下跌至2022年以來的最低水準，全球市場動盪促使資金流向黃金等避險資產，進一步推高黃金價格再次刷新歷史新高。

川普推出全面關稅計畫，並要求聯準會降息刺激經濟成長，更放話稱如果鮑爾不照做就將被拔官。分析認為，川普此舉導致聯準會的獨立性受到破壞，再度打擊市場信心。

川普在上一屆政府時期任命鮑爾擔任聯準會主席，現今他和他的團隊正在研究是否可以在鮑爾2026年5月任期屆滿前先將其開除。不過，鮑爾已經明確表示，依照美國法律，總統並沒有權力開除他。