老司機哭哭！知名AV APP無預警下架　達人急曝還有一招

圖文／CTWANT

成人電子商務網站「FANZA」營運商21日發布緊急公告，宣布旗下「DMM動画」App將自蘋果App Store下架。官方聲明指出，一旦使用者解除安裝，將無法再次下載。FANZA對此造成顧客的不便表達誠摯歉意，並感謝用戶的諒解。針對此事，AV達人一劍浣春秋認為，此舉可能會對習慣使用該App觀看成人影片的使用者造成不便。

AV達人一劍浣春秋在《PLAY NO.1》發文表示，習慣用手機看AV且注重正版的網友，想必對「DMM動画」這款App並不陌生。但最近登入可能會注意到一則重要的通知，公告由於一些考量，即將終止「DMM動畫Player」在App Store的下載服務。已經安裝此App的朋友，仍可在目前的裝置上繼續使用。然而，一旦您解除安裝，將無法再次下載。

業者公告提到，目前正積極評估推出全新播放App的可能性。若網友尚未下載DMM動画App，建議可透過網頁版繼續觀賞影片。官方並提醒，網頁版目前不支援影片下載播放功能。

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▲一劍浣春秋指出，雖然DMM動畫Player的App下架，但仍可透過手機或桌機觀賞影片。（翻攝X@mansukitaleau）

一劍浣春秋總結表示，這個App停止下載對部分使用者來說確實會有些不便。然而，App本身仍可使用，且透過桌機或手機瀏覽器觀看影片依舊可行，影響不大。相較於先前R18全面關閉服務，這次的消息尚可接受。至於未來是否會有新App上線，聲明中僅提及「考慮」，熟知日本人行事風格的人都明白這並非保證，因此就抱持佛系隨緣的態度，有得下載就下載，沒有也不必強求。



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