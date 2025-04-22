豬流感變異株已潛入人群！專家警告：恐成下波大流行主角

▲流感病毒「1C H1N2」正於豬隻間流行，且具備跨物種感染與人傳人關鍵特徵，恐成為下個大流行威脅。示意圖。（東方IC）

圖文／鏡週刊

一項最新研究指出，一種名為「1C H1N2」的流感病毒正於豬隻間流行，且已具備跨物種感染與人傳人的關鍵特徵，可能成為下一個大流行威脅。該病毒原為禽流感病毒，1979年在歐洲首次跨入豬群，近年來在亞洲與歐洲豬隻中持續存在。如今，這株病毒已被發現多起人類感染案例。

根據《富比士》雜誌報導，研究顯示，2011至2024年間至少29起人類感染案例，且幾乎一半出現在2021年之後。大多數為豬傳人的單一事件，但頻率升高令人擔憂，尤其是與豬隻密切接觸的工作者最容易被感染。

科學家指出，這株1C H1N2病毒的最大警訊在於大多數人幾乎沒有免疫力。在美國成人血清樣本中，僅三分之一有抗體，且主要集中於1950年前出生者，顯示現代人對此病毒幾乎毫無免疫力。此外，目前的季節性流感疫苗對它幾乎無效。

該病毒還具備多項可在人類間傳播的特性。實驗發現，它能與人類呼吸道細胞的受體結合、在體外人類氣道細胞中有效複製，且在模擬真實濕度條件下仍能穩定存在於氣溶膠飛沫中。病毒也展現出高活性的神經胺酸酶（neuraminidase activity），進一步提升其傳播效率。根據去年《Nature Communications》發表的大流行風險評估架構，這些特性讓它被歸為高風險類型。

而動物實驗進一步驗證其跨物種傳播能力。研究團隊讓感染豬與未接觸病毒的雪貂共處空間（無直接接觸），結果所有雪貂雖無症狀，但皆產生抗體，代表成功感染。即便曾對2009年H1N1有免疫的雪貂，也未能完全抵擋。

雖然該病毒未被列為高致病性流感，且目前在豬隻中的感染大多輕微，但是它具備多項大流行指標：逃免疫、防不勝防、易傳染。研究人員呼籲加強監測，並將其列入高優先風險名單，避免2009年H1N1疫情歷史重演。

本文由ChatGPT協作，本刊編輯編修。



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