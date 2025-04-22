圓夢列車駛入台西新興國小　偏鄉教育點亮夢想之光

▲「愛．分享聚光計畫」圓夢列車今（22）日駛入台西鄉新興國小，為25位偏鄉學童帶來希望與感動。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣「愛．分享聚光計畫」圓夢列車持續前行，由救國團雲林縣團委會主辦、開陽國際生技公司全力贊助的活動今（22）日駛入台西鄉新興國小，為25位偏鄉學童帶來希望與感動。此為本年度「聚光計畫」的第四場次，透過溫暖的互動與富含教育意義的手作體驗，為孩子們種下夢想的種子。



圓夢列車自啟動以來，不僅是一場場簡單的手工活動，更是一段段愛與夢想交織的旅程，計畫致力於關注偏遠地區教育資源不足的現況，搭建圓夢平台，讓孩子的心聲被聽見、願望得以實現。每一份孩子親手完成的作品，都蘊含著對未來的盼望；每一份來自社會的圓夢禮物，更象徵著善意的接力與希望的延續。

▲「聚光計畫」讓偏鄉學童接觸到豐富多元的學習資源。（圖／記者游瓊華翻攝）

此次活動由開陽國際生技公司連續贊助五場，展現企業對教育公益的深度承諾。副總黃正賢表示，「聚光計畫」不僅讓偏鄉學童接觸到豐富多元的學習資源，更凝聚企業、社會團體與教育單位的力量，共同為下一代創造更寬廣的未來。黃正賢相信，孩子的夢想值得被看見，也值得全社會共同守護。

新興國小校長孫碧津表示，活動讓孩子們在「做中學、學中做」的過程中，體驗到學習的多樣性與實踐的重要性，不僅提升動手能力，也從中理解「付出」與「成就」的真正意涵。

救國團雲林縣團委會總幹事林志榮特別致謝開陽國際生技公司、台西鄉團委會、林內鄉團委會義工以及新興國小的全體師生，攜手點亮了孩子們的夢想，也呼籲更多愛心企業與善心人士加入這場愛的行動，讓「聚光」持續擴散，為每一位孩子照亮通往未來的道路。

▲活動讓孩子們在「做中學、學中做」的過程中，體驗到學習的多樣性與實踐的重要性。（圖／記者游瓊華翻攝）