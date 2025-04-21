　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

前伊林模特兒涉吞公益善款千萬　移送地檢「像在走秀」畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

中華民國身障關懷協會遭控打著公益名義吸金，卻實為由陳姓理事長、其有詐欺前科的蕭姓丈夫，以及前伊林模特兒的蕭姓胞妹共同運作的「家族幽靈協會」。檢調查出，3人將善款私吞買屋開豪車，過著奢華生活。21日晚間，蕭女與陳女被市調處帶往士檢複訊，蕭女面對鏡頭雖未發一語，氣場十足，自車上緩步走下、步入地檢署，宛如在走伸展台。

▲▼ 蕭瑋葶跟陳品君 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前名模蕭女（黃圈）冷靜走進地檢，後面的陳姓理事長（紅圈）則低頭。（圖／記者黃宥寧攝）

協會於2023年曾聲請變更登記，由陳品君擔任理事長，主嫌則是陳的丈夫、蕭女的兄長，曾有詐欺前科，蕭姓名模則出任常務理事。35歲的蕭女具義、德、中三國混血背景，過去曾是伊林模特兒，形象亮眼，經常活躍於社群平台，也被認為是協會的對外門面。

檢調經長期蒐證發現，3人疑共同運作該協會多年，利用「假公益真吸金」劇本瘋狂捲走善款。該協會雖設有網站、對外募款頻繁，但未見正常營運或具體服務紀錄。檢調更懷疑善款最終多流入私人帳戶，用於購買高級車輛、精品與不動產等個人開支，涉嫌公益侵占、洗錢等罪。

▲▼ 。（圖／翻攝自IG／蕭女)

▲身材高挑的蕭姓女子過去是伊林名模。（組合圖／翻攝自IG／蕭女)

士林地檢署21日指揮巿調處幹員兵分4路，搜索協會辦公處所及陳姓理事長等3人的住處，以被告身分約談陳姓理事長、蕭男、蕭女以及1名證人到案。蕭男因涉及另案，已遭判刑確定。檢方今下午複訊後認為其有羈押必要，向法院聲請羈押，倘若法院未予收押，檢方將依法發監執行原案刑期。

晚間8時許，蕭女與陳女被帶至地檢署複訊，面對媒體追問「是否侵占公益款？」2人全程低頭沉默，未作回應。蕭女步入地檢署時神情淡定、步伐穩定，氣場十足，仍帶有模特兒光環。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保
快訊／美股三大指數走低「道瓊跌500點」
快訊／花月嵐宣布明起漲價　店內2項配料同步升級
《同學來了》Hebe巨胸遭疑假的　錄影亮「高清無碼照」…全場
天殘公祭時間曝光　總監曝她遺言：這次沒能保護妳
北市清粥小菜「小李子」熄燈日曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

前伊林模特兒涉吞公益善款千萬　移送地檢「像在走秀」畫面曝

台南驚見3貓屍白骨！飼主認了「生病未就醫」痛苦亡...網轟人渣

快訊／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

綠營也力挺樋口飯糰！高市黨部願提供空間　作為臨時營業場所

獨／文具店內對女童尻槍、公園對女子露鳥　高雄半月2起色狼出沒

快訊／眾量級「收入破億」涉逃漏稅　家寧母女等9人遭搜索約談

駕駛血糖低頭暈　雲林小貨車翻落農田！警消出動吊車救援

酒駕撞2車再衝電桿！丟下400萬保時捷落跑　喝太醉跑50m就被逮

快訊／新北男跳淡水河游泳消暑　體力不支險溺水被救起

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

KKBOX／〈苦茶〉18年了！　全場跟棒棒堂大合唱

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

#徐尚賢 偵訊24hrs認罪！ 父：沒代簽、抄名冊

快訊／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

前伊林模特兒涉吞公益善款千萬　移送地檢「像在走秀」畫面曝

台南驚見3貓屍白骨！飼主認了「生病未就醫」痛苦亡...網轟人渣

快訊／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

綠營也力挺樋口飯糰！高市黨部願提供空間　作為臨時營業場所

獨／文具店內對女童尻槍、公園對女子露鳥　高雄半月2起色狼出沒

快訊／眾量級「收入破億」涉逃漏稅　家寧母女等9人遭搜索約談

駕駛血糖低頭暈　雲林小貨車翻落農田！警消出動吊車救援

酒駕撞2車再衝電桿！丟下400萬保時捷落跑　喝太醉跑50m就被逮

快訊／新北男跳淡水河游泳消暑　體力不支險溺水被救起

「5個方法」讓你不當月光族　無痛存錢技巧一次看

紐西蘭牛乳1公升38元「零關稅來台」賣96元　協會：消費者沒聲音

川普關稅衝擊　勞動部6大項目護勞工

快訊／威力彩下期上看3.6億　今晚邁入連16槓

生日當天返回地球！　美國現役最老太空人搭俄飛船著陸

G-SHOCK環保材質霸氣錶登場　廢棄食材染出錶帶漂亮色調

創意禮品文具展圓滿落幕　原創設計引領趨勢促進跨界合作商機

快訊／美股三大指數走低「道瓊跌500點」　台積電ADR跌2%

《苦盡柑來》崔代勳憶無名時期淚崩「答應買車給爸爸，他卻去世了」

快訊／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

KKBOX／邱鋒澤.艾薇〈一起寂寞〉　她大飆高音超震撼！

社會熱門新聞

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

房東發飆片！穿紅色連身裙「暴砸飯糰店」全都錄

即／眾量級收入破億涉逃漏稅　家寧母女等9人遭約談

母載44歲兒半夜急診　他「癱軟摔車」搶救不治

即／邱瓈寬獲恩師遺產　認裴家3兄妹無繼承權敗訴確定

即／新竹某科技園區驚傳墜樓！　主管墜落人行道亡

即／板橋火車站落軌！男子雙腿輾斷「剩皮肉相連」

大愛劇組「車開到睡著」撞死人　凌晨保釋竟回去趕工

即／身障協會吞3千萬善款　「買房開豪車」遭搜索

日式飯糰遭房東驅趕！高捷聯繫上日籍老闆邀設櫃

色堂哥趁父喪侵犯堂妹！硬不起來性侵失敗

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬交保

賣仿冒球鞋撈8068萬　情侶檔起訴

更多熱門

相關新聞

知名魚罐頭公司「氨氣外洩」急疏散員工

知名魚罐頭公司「氨氣外洩」急疏散員工

宜蘭縣五結鄉某知名食品公司21日下午驚傳氨氣外洩，廠內員工緊急疏散。消防人員趕抵後不敢大意，身穿防護服進入處置，但因廠內氨氣濃度仍偏高，因此出動消防機器人持續灑水，而環保署毒災應變隊也持續在場監測濃度。

台南驚見3貓屍白骨！飼主認了「生病未就醫」痛苦亡

台南驚見3貓屍白骨！飼主認了「生病未就醫」痛苦亡

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

酒駕撞2車再衝電桿　丟下400萬保時捷落跑

酒駕撞2車再衝電桿　丟下400萬保時捷落跑

關鍵字：

洗錢公益中華民國身障關懷協會影音

讀者迴響

熱門新聞

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

最新詐騙！　一堆人中招

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

房東發飆片！穿紅色連身裙「暴砸飯糰店」全都錄

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

詹江村爆「社運一堆色女」：邊搞罷免邊一夜情

紐時：川普將動手「改組國務院」

生雞肉煮前別水洗　食藥署解釋原因

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面