前伊林模特兒涉吞公益善款千萬　移送地檢「像在走秀」畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

中華民國身障關懷協會遭控打著公益名義吸金，卻實為由陳姓理事長、其有詐欺前科的蕭姓丈夫，以及前伊林模特兒的蕭姓胞妹共同運作的「家族幽靈協會」。檢調查出，3人將善款私吞買屋開豪車，過著奢華生活。21日晚間，蕭女與陳女被市調處帶往士檢複訊，蕭女面對鏡頭雖未發一語，氣場十足，自車上緩步走下、步入地檢署，宛如在走伸展台。

▲前名模蕭女（黃圈）冷靜走進地檢，後面的陳姓理事長（紅圈）則低頭。（圖／記者黃宥寧攝）

協會於2023年曾聲請變更登記，由陳品君擔任理事長，主嫌則是陳的丈夫、蕭女的兄長，曾有詐欺前科，蕭姓名模則出任常務理事。35歲的蕭女具義、德、中三國混血背景，過去曾是伊林模特兒，形象亮眼，經常活躍於社群平台，也被認為是協會的對外門面。

檢調經長期蒐證發現，3人疑共同運作該協會多年，利用「假公益真吸金」劇本瘋狂捲走善款。該協會雖設有網站、對外募款頻繁，但未見正常營運或具體服務紀錄。檢調更懷疑善款最終多流入私人帳戶，用於購買高級車輛、精品與不動產等個人開支，涉嫌公益侵占、洗錢等罪。

▲身材高挑的蕭姓女子過去是伊林名模。（組合圖／翻攝自IG／蕭女)

士林地檢署21日指揮巿調處幹員兵分4路，搜索協會辦公處所及陳姓理事長等3人的住處，以被告身分約談陳姓理事長、蕭男、蕭女以及1名證人到案。蕭男因涉及另案，已遭判刑確定。檢方今下午複訊後認為其有羈押必要，向法院聲請羈押，倘若法院未予收押，檢方將依法發監執行原案刑期。

晚間8時許，蕭女與陳女被帶至地檢署複訊，面對媒體追問「是否侵占公益款？」2人全程低頭沉默，未作回應。蕭女步入地檢署時神情淡定、步伐穩定，氣場十足，仍帶有模特兒光環。