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社會 社會焦點 保障人權

快訊／前伊林模特兒「買屋開豪車」3人涉吞善款千萬　檢聲請羈押

▲▼ 蕭瑋葶跟陳品君 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲前名模蕭女（黃圈）冷靜走進地檢，後面的陳姓理事長（紅圈）則低頭。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、鄒鎮宇／台北報導

中華民國身障關懷協會遭控打著公益名義吸金，卻實為由陳姓理事長、其有詐欺前科的蕭姓丈夫，以及前伊林模特兒的蕭姓胞妹共同運作的「家族幽靈協會」，多年利用「假公益真吸金」劇本瘋狂捲走善款。對此，檢方21日訊後，向法院聲請羈押。

檢察官漏夜複訊後，依行使偽造私文書、三人以上共同詐欺取財、公益侵占及洗錢防制法等罪嫌，將陳品君、蕭男及蕭姓名模列為被告，認定三人犯罪嫌疑重大，且具反覆實施同一犯罪之虞，依《刑事訴訟法》相關條文向法院聲請羈押禁見。

據悉，協會於2023年曾聲請變更登記，由陳品君擔任理事長，主嫌則是陳的丈夫、蕭女的兄長，曾有詐欺前科，蕭姓名模則出任常務理事。35歲的蕭女具義、德、中三國混血背景，過去曾是伊林模特兒，形象亮眼，經常活躍於社群平台，也被認為是協會的對外門面。

檢調經長期蒐證發現，3人疑共同運作該協會多年，利用「假公益真吸金」劇本瘋狂捲走善款。該協會雖設有網站、對外募款頻繁，但未見正常營運或具體服務紀錄。檢調更懷疑善款最終多流入私人帳戶，用於購買高級車輛、精品與不動產等個人開支，涉嫌公益侵占、洗錢等罪。

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