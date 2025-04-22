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台北「最強公車」是它！1年狂賺3.8億元　1639萬人愛搭

台北307路線公車有「公車之王」稱號。（圖／報系資料照）

▲台北307路線公車有「公車之王」稱號。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台北大眾運輸工具發達，除了捷運之外，民眾也會選擇搭公車。根據台北市公共運輸處統計，在眾多路線中，以公車王「307路線」奪得冠軍，不僅是最多人搭乘的公車，1年進帳高達3.8億，是全台最賺錢的公車路線。

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台北市公共運輸處本月18日公布最新統計資料，過去1年，2024年冠軍為「307路線」，1年載客數高達1639萬人，收入3.8億元；第2名為「265路線（含支線）」，載客人數992萬人，收入2.3億元；第3名為「262路線（含區間）」，載客人數958萬人，收入2.2億元。

據了解，台北「307路線」公車橫跨台北和新北，車程全長超過40公里，起點由松山莊敬里開始，終點至台北客運板橋前站，沿途經過台北車站、西門町、板橋車站等人潮密集地區，因此搭車的人自然也就多。

事實上，「307路線」公車從2003年至2012年，10年間在台北公車的年度總營收，皆蟬聯公共汽車營收冠軍，2023年也再度奪冠，是雙北最熱門的公車路線之一，也是全台最賺錢的公車路線。

「307路線」公車一直在穩定成長，相比2023年載客數1511萬人，總收入超過3.5億元；2024年乘客人數進步了約8.47%，營收也成長的約8.57%，明顯可見這條路線對民眾的重要程度。

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