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大陸 大陸焦點 特派現場

點88元外送！他開門嚇壞　竟是「千億大咖」送餐

《京東》創辦人劉強東。（圖／達志／美聯社）

▲《京東》創辦人劉強東。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

大陸電商平台《京東》近日宣布進軍外送，而一名網友21日發文說，「接到了東哥送的第一單外賣，榮幸啊」。對此，京東表示，「東哥」確實是創辦人劉強東。

根據《紅星新聞》報導，一名陰姓網友在小紅書分享劉強東親自外送的照片，開心說道「也算是享受千億大佬的服務」。陰男表示，他住北京，當時點社區附近的湖南菜，菜色普通，一共20多元人民幣（約新台幣88元），因為他有搶到滿15元（約新台幣66元）折10元（約新台幣44元）的優惠券。

劉強東送外賣。（圖／翻攝微博）

▲劉強東送外賣。（圖／翻攝微博）

陰男指出，他開門看到門外站3人，看了一下對方很像劉強東，他問，「您是東哥嗎。」沒想到劉強東親自送外賣。劉強東說，這是他的第一單。而陰男要求合影，劉強東也爽快答應，最後祝他用餐愉快。

對此，京東集團公關部門回應，該名外送員就是劉強東，感謝大家的關注與支持。據悉，京東集團創始人劉強東，2019年8月的個人淨資產達76億美元（約新台幣2470億元），2020年4月，劉強東卸任京東世紀貿易有限公司法定代表人、執行董事、總經理職務。

有網友說「東哥這波親自送餐太暖了，用優惠券還能趕上免單，京東小哥們有保障我們也安心」、「王興，馬雲，馬化騰，雷軍，劉強東，我只敬東哥一人」；也有人說「雖然也是炒作，但也算是為一一個為底層工作者考慮利益的好老闆 ，至少人家能放下身段送一單」。

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