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到男友家煮飯害全家掛急診！她內疚喊「1句」　網嚇壞：狠角色

一名女子到男友家煮4菜1湯，沒想到卻害男友全家人肚子痛送急診。圖僅示意，與當事人無關。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲原PO煮了一桌菜想嶄露廚藝，沒想到男友一家人吃完後竟然全拉肚子。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「去男友家煮飯，全家住院。」一名女子分享，她近日到男友家，煮了4菜1湯給大家吃，沒想到男友一家人吃完就開始肚子痛，最後全家去掛急診，這讓她感到相當愧疚，直說「是不是要煮個魚湯給他們補身體？」貼文曝光網友全嚇壞直呼「放過他們吧！」

該名女網友在Dcard以「去男友家煮飯，全家住院」為題發文，表示她第一次在男友家煮飯，想煮給他的家人吃，過程中都是看YouTube教學影片的步驟進行，結果吃完飯後，男友跟男友家人開始肚子痛，集體去掛急診，「雖然我沒事但心裡好愧疚，是不是要煮個魚湯給他們補身體？」

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原PO也補充，她這次做了煎鮭魚、滑蛋豆腐、涼拌木耳、炒高麗菜和蛤蠣湯。目前男友跟男友家人都已經沒事了，「男友爸爸跟男友說下次去餐廳吃也不錯……真的很抱歉，我會繼續精進自己的廚藝的」。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言打趣，「都烙賽掛急診了還要煮魚湯？妳是多不想他們出來呀？」「俗話說要征服一個男人要先征服他的胃，妳甚至征服全家，狠角色」、「這招不錯，方便教一下食譜嘛，我叫女兒學起來」、「果真是下得了廚房，上得了靈堂」、「煮的不錯，下次別煮了」、「想分手可以和平一點欸」、「將來千萬別煮年夜飯，過年醫院人力少」。

也有不少人指出，原PO男友一家食物中毒，可能是食物沒熟，或是木耳泡發太久造成的，「有可能是這個滑蛋豆腐，但如果不新鮮會有問題，因為那是半熟蛋」、「蛤蜊有新鮮嗎，我之前吃到不新鮮的蛤蜊半夜直接掛急診」、「黑木耳如果泡發時間過長，或是一次泡發太多，很容易產生大量米酵菌酸，這是一種能引起食物中毒的毒素」、「我老公前幾天吃了白木耳，也是食物中毒，真的放太久」、「看菜單，木耳＞蛋＞鮭魚機率比較高，其他有煮熟還好頂多菜吃起來太粗跟蛤蜊湯有沙而已，我嚴重懷疑妳有以後不想煮飯的嫌疑」。

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