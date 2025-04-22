豆干為何有2顏色？　專業菜販解答：最天然選擇快滅絕

▲豆干。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

豆干怎會有2種顏色？專業菜販廖炯程解釋，黃豆干、白豆干差別在染色，黃豆干看起來更有賣相，而大家以為白豆干沒味道，所以很少買，「結果讓原本最天然的選擇，在市場上快要滅絕了。」

廖炯程在臉書發文，早上他經過忍不住停下腳步，因為攤位放2種形狀、厚度、軟硬都差不多，但顏色不同的豆干，他問老闆怎會有白豆干？老闆回，「客人特別交代才叫貨的，不然一般都是黃豆干。」

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至於為何有黃豆干，廖炯程指出，早期豆干最好後，因含水量高需要用糖烏滷製起來，讓水分變少變更耐放，現在物流、保鮮技術提升，不用再像從前那樣，但因為顏色不對，政府開放了合法添加糖色素、黃色四號、黃色五號等色素，黃豆干經常用票色，看起來更有賣像。

廖炯程說，照《食安法》標準，合法的色素只要有標示來源都可被使用，「市面上大多數合格的黃豆干，使用的色素都在安全範圍內！但問題來了：合法的廠商用食用色素，不合法的就會偷用工業色素，這是一種從外觀無法判別的添加。如果消費者一直追求外觀，廠商也就只能繼續染下去了。」

廖炯程指出，「現在市場上黃豆干賣得快，白豆干常常放著沒人買」，而因為賣不好，叫貨的人也少，工廠不愛做，導致白豆干越來越少，「大家以為黃的是好吃的，白的是沒味道的，結果讓原本最天然的選擇，在市場上快要滅絕了。」

廖炯程建議，下次民眾去豆干攤，請問老闆有沒有白豆干，多問幾次他就會進，「先別嫌顏色淡，那是最純粹的樣子，讓白豆干不要在市場上被消失！」

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