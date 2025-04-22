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她收同事餅乾沒做「1事」竟被討厭！一票人爆共鳴：職場交際好煩

原PO表示，收不熟同事的餅乾被討厭。（示意圖／Pexels）

▲原PO表示，收不熟同事的餅乾沒回禮，結果被討厭。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名女網友表示，她收兩次不熟的同事給的餅乾之後被討厭，問他人才知，因為對方很介意她沒有回禮，「我覺得拒絕一些小東西，反而會讓人覺得很難相處吧！」

原PO在Dcard以「收了兩次不熟的同事給的餅乾，然後被討厭了」為題發文，表示同事問她有沒有拿過某同事給的餅乾，由於她收了牛軋糖和奶油餅乾，才知道對方其實很介意有沒有回禮。

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原PO表示，她也做過其他工作，如果收到同事隨手分享的零食餅乾，一般人不會太在意，但如果是收出國伴手禮會特別表達感謝。

原PO指出，她到外縣市工作，不會從家裡帶餅乾到公司吃，也不太會買一大包餅乾分享，「聽到這個問題，我才發現自己真的『完全沒有』特別把一兩塊餅乾放在心上。不過我也曾經切好吃的蛋糕分給上班的同事，也包含這位OO同事。」

原PO強調，她確實沒有單獨回禮，雖然被討厭了，卻不知道自己做得過不過分，「其實我覺得拒絕一些小東西，反而會讓人覺得很難相處吧！」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言「職場交際真的好煩喔不拿也不行，拿了也有事」、「我覺得這很無聊，如果在我的思考裡面 又不是我去跟你要東西，什麼叫回禮」、「所以她不是想分享東西是想收回禮」。

也有人建議「她其實很好處理 你只要隨便買個30元紅茶說，抱歉我比較不拘小節沒放在心上，不要介意喔！她就會知道自己這樣很小氣但不敢說妳什麼」。

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