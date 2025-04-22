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方濟各逝世！樞機主教今開會安排葬禮　新教宗最快這時出爐

▲▼教宗方濟各。（圖／路透）

▲ 方濟各21日逝世，信徒聚集聖伯多祿廣場為他祈禱。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日因中風併發心臟衰竭而死，享壽88歲。梵蒂岡宣布，全球樞機主教將於22日召開會議，籌備他的葬禮，預估將於5月舉行秘密會議，選出新任教宗。

《路透》報導，方濟各今年稍早因雙側肺炎住院5周，約一個月前出院返回梵蒂岡的住處，似乎有所好轉，20日復活節當天還現身聖伯多祿廣場，未料隔天驟逝。教宗之死啟動教廷傳統儀式，包括銷毀象徵教宗權力的「漁人權戒」與鉛封，以防遭人冒用。

21日晚間有大批信徒聚集聖伯多祿廣場，在樞機主教甘貝蒂（Mauro Gambetti）帶領下為方濟各祈禱，「我們要感謝主透過教宗方濟各這位希望的朝聖者宗徒使命，賜予整個教會的恩典。」

21日曝光的遺囑中，方濟各表示希望安葬於羅馬的聖母大殿，而非歷任教宗所葬的聖伯多祿大殿。目前在羅馬的所有樞機主教已被召集，22日上午9時將於梵蒂岡討論葬禮安排，預計於25至27日間某個時間點舉行。屆時各國領袖都將出席，美國總統川普雖在移民問題上和方濟各意見相左，仍表態將與第一夫人梅蘭妮雅赴羅馬參加葬禮。

選出新任教宗以前，將由樞機主教負責教會日常事務。依照慣例，教宗辭世後15至20天內將召開秘密會議選出繼任者，代表最快將於5月6日啟動選舉流程，目前共有135名樞機主教具投票資格，過程可能長達數日。

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