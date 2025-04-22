生前唯一不對盤！　川普悼念教宗方濟各：他是個好人

▲川普2017年和梅蘭妮雅、女兒伊凡卡訪問教廷時，與教宗方濟各合影。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

88歲教宗方濟各（Pope Francis）21日辭世後，全球領袖紛紛表達哀悼之意，美國總統川普（Donald Trump）則以簡短發言悼念這位過去曾與他多次意見不合的宗教領袖，並證實他將與夫人梅蘭妮雅一起出席葬禮。

根據ABC報導，川普21日在白宮復活節活動上悼念方濟各，同時宣布全美降半旗，向教宗致意，「他是個好人，努力工作，也熱愛這個世界。」他稍早也在社群平台發文表示，「安息吧，教宗方濟各！願上帝保佑他與所有愛他的人！」

教宗方濟各過去屢次公開聲援移民，也因此與川普政策多所牴觸。方濟各在復活節當天發表的最後一次公開談話中仍強調，「我們對弱勢、邊緣人與移民的輕視，有時令人震驚！」他呼籲眾人重燃對他人及不同族群的信任與希望。

兩人早在2016年便曾針鋒相對，當時川普主張在美墨邊境築牆，教宗直言，「一個只想築牆、不想搭橋的人，不是基督徒。」川普則反批，「沒人能質疑我的信仰」，並暗指教宗可能被墨西哥政府操弄。

▲方濟各逝世前一天短暫接見美國副總統范斯。（圖／達志影像／美聯社）



而今年川普第二任期就職前夕，教宗再度針對大規模驅逐移民表態，「如果這是真的，那是種恥辱，因為這等於讓一無所有的可憐人，為這個世界的失衡買單。這種作法不對，也無法解決問題。」

他在寫給美國主教的信中表示，「一個受良知引導的人，不能不對任何將非法移民身份與犯罪劃上等號的政策提出批判與反對。同時我們也應承認，一個國家有權保護自己，維護社會不受暴力與重罪犯的危害，無論是國內還是移民。」

教宗當時強調，「驅逐那些因極度貧窮、不安、剝削、迫害，或生態惡化而離鄉背井的人，無疑是對他們與其家庭尊嚴的傷害，使他們處於特別脆弱與無助的境地。」

美國副總統范斯（JD Vance）也在教宗辭世前一天與他會面。范斯於X平台寫道，「我剛得知教宗方濟各離世的消息，向全球數以百萬計愛戴他的人致哀。很高興昨天能與他見面，雖然他身體明顯非常虛弱。」

川普也於21日宣布，將與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）一同前往羅馬出席葬禮，「我們期待能親自向他致敬。」