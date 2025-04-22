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馬英九長文哀悼方濟各　回憶12年前兩人互動、勤練西班牙語為溝通

▲▼教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告。（圖／達志影像／美聯社）

▲教宗方濟各。（圖／達志影像／美聯社）

記者郭運興／台北報導

教廷昨（21日）發布教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷的消息，享壽88歲。對此，前總統馬英九深感震驚與不捨，他也回憶12年前兩人的互動，當時出席教宗方濟各的就職彌撒，為了溝通，他勤練教宗的母語西班牙語，最後不僅順利互動，更成為參加賀禮的外賓，與教宗談話時間最久的。他強調，謝謝教宗對中華民國堅定的支持，相信世人將永遠懷念，在此也願敬請教宗安息。

馬英九表示，88歲的第266任天主教教宗方濟各（Pope Francis），日前因為雙側肺炎住院，病情時好時壞，不幸於昨日離世。驟聞噩耗，曾與教宗方濟各有一面之緣的他，深感震驚與不捨，也想起12年前，在羅馬梵諦岡教廷兩人的互動。

馬英九指出，民國102年3月19日，他以中華民國總統身分，偕同內子周美青聯袂前往義大利羅馬教廷，參加外交部主辦的「慶誼專案」，出席教宗方濟各的就職彌撒。這是自民國32年（1943）中華民國與教廷建交後，60年來首次由我國元首親自代表中華民國出席就職典禮，對國家、他本人與內人而言，意義重大。他在臺北市萬華區長大，小時候常陪祖母去天主堂受洗及作禮拜，對天主教不陌生，也很懷念當年跟文神父種種有趣互動。

馬英九提到，當時為表慎重，出發前特別詢問當時外交部駐教廷大使，也是他的老友王豫元兄，以及教廷美籍駐華代辦陸思道（Paul Russell）教宗是否會說英文？沒想到他們兩位都不很確定。

馬英九說，當時他心想教宗既然來自阿根廷，應該會說母語西班牙文，同時教宗在義大利工作多年，義大利文必然流利，但他的義大利文實在無法溝通，因此在決定參加就職典禮後，先找西語老師勤練習西班牙語。出國後，在飛機上利用休息時間反覆聆聽外交部歐洲司特別錄製的西班牙語錄音帶，準備在晉見教宗時，至少能與教宗方濟各用西語溝通40秒鐘以上，以免公開出糗。

馬英九再說，後來他們夫婦飛抵羅馬後，在旅社休息一日就準備參加大典。當天上午在教廷的場面盛大隆重，令人敬佩，就職典禮正式開始後，各國元首暨夫人或夫婿就按國家英文字母名稱順序，準備晉見教宗致敬，快要輪到他們前，自己忍不住向旁邊的教廷工作人員再次查問，教宗本人是否會說英語，結果工作人員還是沒有答案，自己只好硬著頭皮先用西班牙語跟教宗寒暄。

接著，馬英九回憶，見到教宗後，他一開口就用西班牙語問候，當教宗看到來自中華民國的總統，居然說起母語西班牙語，顯然感到意外與有趣，使教宗不禁露出親切微笑。他除了介紹自己是中華民國總統外，也介紹了內子美青，同時分享小時候在萬華天主教堂受洗的經驗，當時他用西班牙語說了大約40秒鐘，最後用一句西語作為總結「我會說的西班牙語全部都在此說完了」，教宗聽後大笑起來。

馬英九說，不過當時他又立刻用英語，補問一句「您會說英語嗎」，教宗笑著用英語回說「我會」（Yes, I do.）我與美青聽到後，也都笑了，所以他又以英語重新再說一次剛才的發言。當天結束後，在場的外交部同仁告訴他，他們夫婦是參加賀禮的外賓中，與教宗談話時間最久的。

馬英九強調，他也用英語跟教宗簡單分享天主教在臺灣宣教的歷史，強調許多天主教神父近百年來對臺灣社會所作的貢獻，對此臺灣人民非常感謝。他希望自己在就職彌撒的表現能讓教宗印象深刻，讓教宗對臺灣有更多認識，也謝謝教宗對中華民國堅定的支持。

最後，馬英九強調，身為教宗，方濟各本身就是一股安定力量，一生積極推動和平友愛，對歐洲乃至國際局勢曾提供許多寶貴建議，自己相信世人將永遠懷念，在此也願敬請教宗安息。

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