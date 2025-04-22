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教宗方濟各病逝！從遺囑到選新教宗　6大關鍵流程一次看

▲▼教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告。（圖／達志影像／美聯社）

▲教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日上午於羅馬辭世，享壽88歲。根據梵蒂岡（Vatican）聲明，他是因中風併發心臟衰竭過世。作為近1300年來首位來自拉丁美洲的教宗，他的離世也象徵教廷正式啟動歷史悠久的教宗更替程序。

根據《CNN》整理，以下是教宗辭世後的主要環節：

哀悼期（The mourning period）

教宗駕崩後，象徵「教宗出缺期」（Papal Interregnum）開始，也就是從一位教宗過世到下一位教宗當選的這段期間。

喪禮時程已有明確規範，依慣例會舉行為期九天的哀悼儀式「九日守喪禮」（Novendiales），而安葬儀式須安排在第4至第6天之間。

樞機主教團（Cardinals）將負責敲定喪禮日期。其間，教宗遺體會以開放形式安放在棺木中，供信徒瞻仰。

安葬地點（The burial）

根據公開遺囑，方濟各希望以簡單形式下葬於羅馬聖母大殿（Basilica di Santa Maria Maggiore）的地下墓穴，這座教堂是天主教中具代表性的宗座聖殿之一。

歷史上曾有7位教宗長眠於此，而方濟各將是百年來首位選擇該處安葬的教宗。

選出新教宗（Picking a new pope）

全球樞機主教將齊聚西斯汀禮拜堂，召開秘密會議（Conclave），選出方濟各的繼任者。

投票過程全程保密，通常需時兩至三週，若未能迅速達成共識，選舉可能延長。

教宗出缺期間的過渡安排（The interim）

在新教宗產生前，掌政官（Camerlengo）、樞機主教法雷爾（Cardinal Kevin Farrell）將暫代領導梵蒂岡。

法雷爾亦負責封鎖使徒宮（Apostolic Palace）的教宗寓所，象徵哀悼期正式啟動。

值得一提的是，方濟各任內未使用傳統寓所，而是居住於聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta），該住所目前也已封鎖。

這項「封寓」儀式源自中世紀，原為防止教宗駕崩後發生竊盜，如今已成為象徵教宗任期終止的傳統舉動。

▲▼教宗方濟各（Pope Francis）辭世後重要環節。（圖／記者張方瑀製作）

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