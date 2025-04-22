教宗方濟各逝世！陳其邁哀悼：不畏強權、關懷弱勢讓人懷念

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透社）



記者賴文萱／高雄報導

教廷21日發布教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷的消息後，總統府宣布，總統府、行政院將降半旗2天，以表我國政府與人民哀悼之意。高雄市長陳其邁今表示，聖方濟各教宗對於關心弱勢，尤其對於不同的政治，或者是多元價值信仰，總是能夠給予最溫暖的關懷，他也代表所有高雄市民表達哀悼之意。

梵蒂岡於1942年7月與中華民國建交至今，2013年來自阿根廷的方濟各被選為第266任教宗，成為第一位來自美洲與拉丁美洲國家、南半球與耶穌會的教宗。

他以親民作風、關懷弱勢、推動教會改革而聞名，致力於突破傳統框架，關注貧富差距、公平正義、全球化與性別議題，經常利用社群平台擴大影響力，還曾被《時代》雜誌年度風雲人物。

▲陳其邁代表市民向教宗至上無限的哀悼。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁今早受訪表示，他要代表所有的高雄市民，向教宗致上無限的哀悼之意，聖方濟各教宗可以說是對於關心弱勢，尤其對於不同的政治，或者是多元的價值信仰，總是能夠給予最溫暖的關懷。尤其教廷與台灣長期維持深厚邦誼，台灣政府近年來也積極捍衛宗教自由。

陳其邁說，對於不同的這一個立場或者是價值，教宗一再不畏強權，給予這些弱勢民眾最大的支持跟關懷，「這個也是我們台灣或者是高雄市政府，在這幾年大家共同努力的一個方向，他的辭世讓人深感無限的哀悼跟懷念。」