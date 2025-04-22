王大陸軍中表演重現「滿滿的大平台」　完整影片曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

藝人王大陸被指控涉嫌偽造文書逃避兵役，他已在今年3月13日進入成功嶺受訓。內政部替代役訓練及管理中心21日公布「第263梯次替代役之歌競賽」前3名的影片，王大陸所屬的14中隊獲得第一名，他也在表演過程中高喊一句「14中隊給你們滿滿的大平台」。

▲王大陸在表演中喊出「大平台」。（圖／翻攝自YouTube／內政部替代役訓練及管理中心-服役大小事）

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王大陸隸屬一般替代役263梯14中隊，需要服1年替代役，他在今年3月13日報到入伍，進入台中成功嶺接受21天基礎訓練，結訓後再依照專長分發。

有網友發現，內政部替代役訓練及管理中心21日在YouTube頻道上傳「第263梯次替代役之歌競賽」前3名的影片，獲得第一名的就是王大陸所屬的14中隊。影片中，王大陸蹲在由推車、紙箱改造而成的救護車上，與另一名「戰車」同袍一起從表演隊伍中間出現，並高喊一句「14中隊給你們滿滿的大平台」，結束第一段表演之後，又立刻加入第二段表演當中。

網友們看完影片紛紛留言開玩笑道，「精華大平台」、「王大陸為了榮譽假很拚命」、「王大陸太猛啦，14中隊大平台」。至於大平台這個哏，是王大陸2016年出席亞洲音樂盛事MAMA頒獎典禮時，因現場回音太大，他聽不清楚自己到底在講什麼，才會在台上口誤說出「給你們滿滿的大平台」，一度成為當年的熱門話題。