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艱苦人條款三讀　劉世芳：督促地方政府配合執行

▲▼台北市立第二殯儀館。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市立第二殯儀館。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院9日三讀通過俗稱「艱苦人條款」的《殯葬管理條例》第21條之1條文修正案，未來中低收入戶治喪得免費使用全國公立的火化場及骨灰（骸）存放設施。內政部長劉世芳表示，將配合督促地方政府落實執行。

殯葬管理條例第21條之1條文明定，低收入戶過世後，可免費使用公立殯葬設施火化及納骨塔，俗稱「艱苦人條款」，包含綠委劉建國、伍麗華，藍委丁學忠、張嘉郡、羅廷瑋都提案修正，盼擴大至中低收入戶，估計全國將有28多萬名中低收入戶，可減輕經濟負擔。

劉世芳指出，為照顧經濟弱勢族群，立法院先前於106年三讀通過增訂《殯葬管理條例》第21條之1條文，明定「低收入戶」治喪得免費使用全國公立的火化場及骨灰（骸）存放設施。本次立法院考量「中低收入戶」仍有經濟困難，也需政府給予扶助，所以修法將其納入得免費使用的對象，以減輕治喪費用之負擔。

另外，公立殯葬設施之經營管理，屬於各地方政府的權責，而免費使用相關的規範及標準，也須依據各地方政府所訂定的自治法規辦理。未來本部將督促各直轄市、縣（市）政府配合修訂相關自治法規，依法執行。

最後，劉世芳表示，台灣現已邁入高齡化社會，殯葬議題漸受各界重視，本部將持續檢討殯葬相關政策與法規，以因應社會變遷，滿足國人的治喪需求。

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