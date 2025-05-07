當兵「遇到許光漢」溫柔唱《紅豆》影片曝！他讚：本人超親民

▲當兵遇到許光漢！（圖／網友@dan_05_26授權）



記者施怡妏／綜合報導

「國民老公」許光漢去年8月入伍當兵，展開為期一年的替代役生活，目前正在南投中興新村服役，預計今年8月15日退伍，一名也是擔任替代役的網友表示，在活動會場幸運碰到許光漢，大讚本人很親民，許光漢還在台上唱方大同的《紅豆》，影片曝光掀起討論，「就算只是穿替代役制服還是帥」。

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有網友在Threads發文，同樣擔任替代役的他，日前在活動會場碰見許光漢，許光漢穿著替代役制服，以及黑色帽子，站在台上唱方大同的《紅豆》，溫柔歌聲讓全場聽得如癡如醉，「我也沒想到，當個兵也可以遇到許光漢，還以為無緣，沒想到竟然可以遇到」。

原PO大讚許光漢態度超好，非常親民，完全沒有藝人的架子，「要好好珍惜，他現在是公益大使才可以一直那麼多歌可以聽」。

影片曝光，網友直呼戀愛了，「為什麼一樣的外套，許光漢穿起來就變名牌」、「退役後拜託繼續唱歌」、「全亞洲許太太羨慕你」、「能把衣服穿得那麼好看也是很厲害，連那褲子都是」、「剛剛還在想他穿什麼品牌的外套好好看，結果發現是制服！我被制服了」、「方大同版本的紅豆真的很難唱，他唱得很好聽」。

本文獲得網友（@dan_05_26）授權轉載。

▼許光漢。（圖／攝影中心攝）



