收到退稅通知信！醫曝「詐騙手法」關鍵1字是陷阱：要騙你資料

▲詐騙集團趁著報稅季出招！（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

5月報稅季，不料詐騙集團卻來亂！胸腔科名醫蘇一峰近日在臉書透露，他3日收到「退稅的詐騙信件」，信中以「退稅資格驗證」為由，誘導收件者點擊假冒台北市政府的網站，若真的照做，恐怕會洩露個人資料。

蘇一峰在臉書上指出，他日前收到退稅的詐騙信件，「要你辦理退稅資料更新，不然收不到退稅的錢」。

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信件寫道，「重要稅務通知：您的退稅資格已更新。同仁您好，根據我們的最新記（紀）錄，您符合［2025］年度的退稅資格，為了確保退稅正確發放，我們需要您何時個人稅務資料。請點擊以下安全連結並完成驗證：如果您未在72小時內完成操作，退稅將被取消，且可能導致罰款或延遲處理」。

蘇一峰表示，詐騙集團會要收件者點入連結，「騙你不填資料就拿不到退稅，要詐騙你個人資料與帳號！」他也透露，信件會連到一個假冒台北市政府的網站，網址顯示「ess.gov.taipei」，不過真正的台北市政府網站，其網址應為「eso.gov.taipei」（此為台北市就業服務處網站）， 「有模有樣的信箱和網址，還用退稅當誘因讓你上當填寫資料」。

此外，內政部5日也在臉書粉專上提醒，詐騙集團趁著報稅季出招，「假退稅通知、釣魚網站、ATM操作詐騙輪番上場」。內政部也列出常見的詐騙話術，包含「您好，您有一筆退稅未領」、「請掃描QR Code填寫資料」、「系統異常，請至ATM確認」，而且詐騙集團也可能假冒國稅局發送退稅通知或補件提醒，但實際上卻是引誘民眾點入釣魚網站或進行ATM操作。

因此內政部也強調，官方網址只會用「.gov.tw」，但假網站常用相似字混淆；政府機關不會要求民眾操作ATM或填寫銀行帳號密碼；如果有疑問，請馬上撥打165反詐騙專線求證。