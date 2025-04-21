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快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

▲▼教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告。（圖／達志影像／美聯社）

▲教宗方濟各20日最後一次公開現身送上復活節祝福文告。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

教廷21日發布教宗方濟各（Pope Francis）安息主懷的消息後，總統賴清德第一時間指示我國駐教廷大使館轉致總統唁電，表達我國人民及政府深刻哀悼。同時，總統府也宣布，總統府、行政院將降半旗2天，以代表我國政府與人民哀悼之意。

我國外交部稍早表示，賴清德於第一時間指示我國駐教廷大使館轉致總統唁電，表達我國人民及政府深刻哀悼。外交部長林佳龍也立即向教廷駐台大使館代辦馬德範蒙席（Msgr. Stefano Mazzotti）轉達我國悼念之意

外交部也指出，基於台梵深厚邦誼，我方除將派遣適當層級官員擔任特使參加教宗喪禮外，我國政府高層亦將出席教廷駐台大使館舉辦之追思彌撒，以表達台灣人民、天主教會教友及政府最深切的哀思。

總統府發言人郭雅慧晚間也表示，總統賴清德聞訊後深感哀悼不捨，向教廷致以我國政府與人民誠摯悼念與深切慰問，同時指示外交部長林佳龍，向教廷駐我國大使館轉達悼念之意；我國駐教廷大使館則轉致總統唁電，表達我國哀悼與不捨。

郭雅慧表示，賴清德感念方濟各教宗在位期間與我國互動友好密切，尤其他關注社會公義、倡導環境永續，以及提倡對移民、童工與女性受暴的關懷等議題，其對於全球和平理念的倡議與號召，影響舉世人類文明。

郭雅慧指出，方濟各教宗的辭世是國際社會的損失，祈願方濟各教宗安息，我國將持續深化與教廷及天主教會在人道關懷領域的合作，持續深化我國與梵蒂岡的深厚邦誼。總統府與行政院並將降半旗2天，以代表我國政府與人民哀悼之意。

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