朱立倫、黃國昌明「共商國是」聚焦3主軸　國民黨出席人員曝光

▲國民黨主席朱立倫、民眾黨主席黃國昌。（組合圖／記者林敬旻、李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫為反制大罷免危機，號召支持者26日集結凱道參與「戰獨裁」，昨天更宣布周二將攜手民眾黨主席黃國昌，共同舉行「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，雙方會談地點選在兆基商務中心，國民黨出席人員包括秘書長黃健庭、副秘書長江俊霆、文傳會主委林寬裕、智庫副執行長凌濤以及青年團總團長黃騰憲，主持人為發言人楊智伃。內容聚焦國際議題、司法正義及罷免。

國民黨指出，賴清德政府執政將屆滿一年，國家建設停滯不前、應對國際變局毫無解方，台灣社會內部持續消耗，司法也成執政黨對付在野政治工具，嚴重傷害中華民國民主法治國家最根本價值。

國民黨表示，面對國家動盪變局，國民黨、民眾黨將於明日召集「把民主還給台灣：在野領袖峰會」，聚焦「美國高關稅對台灣之衝擊影響」、「司法正義與民主之捍衛」，集結不同黨派的眾人智慧，共商解決之道。

國民黨痛批，賴清德政府上任近一年，舉凡任何國家大政是「在野找方法，執政找麻煩」；面對全球關稅戰，台灣沒有時間蹉跎，必須及時應對國際政經的情勢，同時有關在野監督的力量更必須透過持續的國會改革，深化台灣民主監度制衡的內涵，防止獨裁巨獸出現。

國民黨強調，這些日子以來，司法大規模搜索，從台灣民眾黨的司法案件，再到國民黨黨公職、志工以及公民團體青年朋友遭到搜索、羈押，皆可看見台灣的司法淪落成執政黨打擊在野力量的幫兇，嚴重戕害司法的獨立性與公正性，製造了台灣人民的寒蟬效應。此時此刻的台灣，必須凝聚社會最大多數的力量，「把民主還給台灣」，因此在野領袖峰會的舉行，是為國家找出路。

國民黨說，在野領袖峰會中，朱立倫也將與黃國昌研商4月26日於凱達格蘭大道的「戰獨裁、反惡罷」集會遊行活動，希望集結最大的民意力量，對抗獨裁。