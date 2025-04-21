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酒駕撞2車再衝電桿！丟下400萬保時捷落跑　喝太醉跑50m就被逮

記者白珈陽／台中報導

台中市1名阮姓男子今天（21日）凌晨駕駛新車要價超過400萬元的保時捷Cayenne休旅車，行經大里區大衛路一處民宅前，自撞民宅停放的2輛轎車，未料阮男撞車後竟丟下保時捷，直接下車徒步逃逸，但因喝醉跑不動，因此才跑不到50公尺就被警方查獲。原來，阮男經酒測嚴重超標，疑不想面對刑事責任才寧願留下貴重的保時捷逃逸，全案警詢後依公共

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲阮男酒駕自撞，丟下貴重的保時捷棄車逃逸。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調查，阮男（47歲）今天凌晨3時許開車行經台中市大里區大衛路某民宅前，自撞民宅前停放的2輛轎車，隨後又撞上路邊電桿，阮男肇事後下車徒步離開現場，警方在約50公尺遠將他查獲。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲阮男酒駕自撞民宅車輛，再撞上路邊電桿。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方在現場50公尺遠查獲逃逸的阮男。（圖／記者白珈陽翻攝）

據悉，阮男酒測值高達1.13gm/l，聲稱當時是返家途中；因阮的酒測值嚴重超標，警方當場將他逮補，帶回派出所偵訊，警詢後依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。肇逃部分，警方也將依道交條例第62條第1項製單舉發。

警方呼籲，駕駛人千萬不要心存僥倖，勿酒後開車，警方也持續強力執法，全力嚴防酒駕事故，貫徹酒駕零容忍，也呼籲民眾切勿以身試法，共同維護交通安全。

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