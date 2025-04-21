批中央要旅遊業者「勸阻」台人赴陸　侯漢廷：收入由民進黨補嗎？

▲新黨台北市議員侯漢廷。（資料圖／記者黃克翔攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德今年3月將中國大陸定調為「境外敵對勢力」，並提出17項因應策略，包括要相關機關提高國人赴陸旅遊風險意識，持續加強公眾溝通，並落實各種登錄制度，減少赴陸旅行的可能意外及風險。新黨台北市議員侯漢廷今（21日）批評，觀光署要業者配合「勸阻」台人赴陸，有法源依據嗎？且要業者把客人推掉，收入是要由民進黨補嗎？

侯漢廷21日於臉書發文批評「民進黨瘋了，要觀光旅遊業者餓死嗎？」並公布觀光署給旅遊業者的公文，內容提及請業者協助針對赴陸旅行及委由公司辦理票務旅客，宣導赴陸風險態樣等相關資訊，並謹慎評估是否赴陸；如旅客確實有赴陸需求，出發前請至陸委會官網「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄聯絡資訊，以利國人赴陸如遭遇突發狀況時，政府及時提供急難救助使用。

侯漢廷提及，觀光署發公文給旅遊業者，要求業者配合賴清德17條「勸阻」台人赴陸，「有法源依據嗎？有法律保留嗎？」禁止團客赴陸，已對業者重大打擊，好不容易旅行社能代辦機票、賺點收入，現在政府還要求業者最好把客人推掉，「這收入，民進黨補嗎？」

侯漢廷指出，為了把台灣人鎖在井裡，無所不用其極，一個開放自由社會，公然威嚇人民外出，到底自由何在？許多業者更擔心，收到公文後是否若繼續辦理相關業務，就會被民進黨查水表？2024年1到10月台人赴陸共230萬人次，就連許多綠營台商也往來好幾次，大陸怎麼沒有把他們扣押？當前兩岸只有罷免民進黨會被扣押。

侯漢廷稱，至於上網登錄更是鬼話，縱使人在大陸生病或者意外需要就醫，兩岸不通的陸委會到底要如何協助？當然是請在地台辦協助更快；且假設沒登錄，在大陸有就醫需求，打電話給台灣的陸委會，難道陸委會就不幫忙嗎？「請問楊丞琳赴陸找李榮浩，約會目的和地點也要登錄寫給陸委會嗎？侵犯隱私、沒事找事！」

侯漢廷說，「海關出入境本有紀錄，多此一舉是想製造麻煩、恐嚇百姓，主動登錄讓民進黨紀錄，對赴陸民眾抹紅查水表嗎？」政治是為人民服務，民進黨為意識形態服務，打壓業者生技、阻絕人民觀光旅遊經商，已是本末倒置。

▼侯漢廷公布觀光署給旅遊業者的公文，批評「民進黨瘋了，要觀光旅遊業者餓死嗎？」（圖／侯漢廷議員辦公室提供）

