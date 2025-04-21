陪伴不孤單　雲林華山基金會端午送暖獻愛心

▲華山基金會「114端午送暖說明會」，吸引近百位在地弱勢長輩、義工們一同走出家門、提前感受端午節的溫馨氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

華山基金會雲林區在口湖鄉馬蹄蛤園區舉辦「114端午送暖說明會」，當日吸引近百位在地弱勢長輩、義工們一同走出家門、提前感受端午節的溫馨氛圍。雲林縣政府社會處處長林文志、口湖鄉長李龍飛、海巡署金湖安檢所弟兄等受邀蒞臨，與長輩們一同共度溫馨時光，許多長輩臉上都洋溢著久違的笑容。

華山基金會指出，在日常服務中發現，許多長輩因行動、交通不便等因素，鮮少外出與人互動，所以特規劃體驗活動，邀請阿公阿嬤走出家門、活動筋骨，熱鬧迎端午，把愛與陪伴傳遞到每位獨老心中。由「口湖運動舞班」新住民協會理事長雷艷華帶領夥伴已輕快表演揭開序幕。

接續下動讓長輩們分成兩組，進行「船上體驗」及「DIY體驗」，在由社會處長林文志及口湖鄉長李龍飛、與華山站長的陪同下，體驗划竹筏趣味遊戲，回憶兒時的歡樂時光，享受自然風光；「DIY體驗」製作獨一無二的「貝殼小夜燈」，照亮孤老的心。

華山基金會強調，端午節是家家戶戶團聚的日子，然許多長輩卻在孤單中度過。華山基金會秉持「到宅關懷」的初心，深入偏鄉社區，陪伴三失（失依、失能、失智）長輩，讓他們感受「雖非親人，勝似親人」的溫暖，邀各界以實際行動支持弱勢長輩，傳遞愛與關懷。

▲華山基金會「114端午送暖說明會」，吸引近百位在地弱勢長輩、義工們一同走出家門、提前感受端午節的溫馨氛圍。（圖／記者游瓊華翻攝）