台大師性騷女學生「封殺4年！」自介竟寫任教實踐大學　系所曝真相

▲李明璁已於2023年公開道歉。（圖／翻攝自李明璁臉書）



記者施怡妏／綜合報導

台大社會系前助理教授李明璁遭控於2005年間性騷擾眾多女學生，並誘導發展戀愛交往關係，台大依《教師法》第15條第1項第1款，予以解聘，且4年不得聘任為教師。而李明璁在2023年公開道歉，辭去所有教職，且未來不再任教，但有網友發現，李明璁的臉書還掛著實踐大學客座副教授，對此，校方回應了。

實踐大學建築系客座教師名單上，李明璁的名字已被移除，台北藝術大學也在網站上移除李明璁的名字，然而，有網友發現，李明璁的臉書自我介紹仍掛著「實踐大學建築設計學系客座副教授」、「國立台北藝術大學通識教育中心暨電影創作學系教師」。不過，李明璁的最後一次臉書發文是在2023年6月。

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《ETtoday新聞雲》記者打電話詢問實踐大學建築系，系辦人員僅表示「李明璁老師已經沒有在學校任教了」，至於其他關於李明璁老師的消息則不清楚。

▲李明璁最後一次更新臉書是2023年6月。（圖／翻攝自李明璁FB）



經調查後，認定李明璁違反專業倫理，在修課期間與學生建立超越師生界線的交往關係。不過，李師早已不在台大任教，解聘有何意義？

教育部表示，「教師經學校依教師法第15條第1項規定予以解聘並管制1至4年不得聘任，依同法第19條第1項規定，於管制期間內不得於其他學校任教。至離職教師，學校仍得依上開規定予以解聘，並議決1至4年不得聘任，以管制此類教師於一定期間不得任教。」換言之，李師將被列管於不適任教師系統，學校聘請教師前均需在系統中查詢，相當於全面封殺。