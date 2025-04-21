「課外有情天XII」創新體驗　全台大專教師齊聚曾文交流

▲中華醫大透過這類創新多元的研習設計，期望能為台灣課外活動教育注入更多活力與創意，也讓教師從中汲取靈感、豐富教學策略，為學生打造更具影響力的成長舞台。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國大專校院課外活動傳承研習活動18日至19日一連兩天，在台南曾文青年活動中心登場，主辦單位中華醫事科技大學別出心裁，將熱門影集《魷魚遊戲》遊戲元素與聯合國永續發展目標（SDGs）巧妙結合，以「課外有情天XII．課外魷戲」為主題，打造融合挑戰、生態與人文的沉浸式課程，吸引全台課外活動教師熱情參與，大獲好評。

此次研習由教育部學務特教司指導，中華醫大主辦，並邀集大仁科技大學、台灣潛進永續教育協會、曾文青年活動中心共同協力策劃。教育部專門委員許慧卿、科長陳宗志、青年救國團主任葛永光及中華醫大校長孫逸民皆親臨現場致詞，對課外教育在學生領導力養成與實踐社會責任上的重要貢獻表示高度肯定。

活動中也由中華學生社團教育學會理事長陳明國頒發「全國優秀社團指導老師與幹部獎」，共計10位指導老師與10位學生幹部獲獎，其中包含東海大學姜雅惠與文化大學胡祐維，表彰他們長期投入課外教育的用心與努力。

為強化教師教學創意與實作能力，今年活動大膽融入《魷魚遊戲》劇情概念，設計多項團體任務關卡，同時結合SDGs目標，讓參與者從遊戲中體悟永續精神。現場還安排登船遊湖、踏查山豬島等戶外生態活動，引導師生在自然中探索並落實永續行動。

夜間場則推出別具巧思的「有情天好玩BAR」交流活動，融合咖啡、占卜等趣味元素，讓來自全台的教師們在輕鬆氛圍中建立深度連結，擴展跨校課外合作的可能性。