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教育部補助淪提款機！空大女組長自繪圖冒名詐5萬5　下場曝

▲▼契約,合約,文件。（圖／pixabay）

▲國立空中大學林姓女組長在承辦教育部補助的數位學習計畫期間，詐領公款5萬5千元。（示意圖／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

國立空中大學一名林姓女組長，涉嫌以婆婆親戚名義開設帳戶，自導自演請領教育部補助計畫的圖片稿費，實際上卻是她本人繪製圖稿自肥5萬5000元。士林地檢署認她涉犯詐欺、行使偽造私文書及業務登載不實等罪，所涉非重罪，考量其初犯且自首認罪，日前給予緩起訴1年，條件是支付20萬元給公庫。

林女自2018年起在空大任職，並自2019年擔任某組組長，負責數位教材內容的規劃與核銷。當時校方配合教育部推動「深化數位學習推動與創新應用計畫」，每張圖片使用費為新台幣1000元，唯有外部專業人士可申請補助。林女卻違規自行繪製鉛筆圖，並以不知情親戚名義開立收據與著作權文件，交由行政助理依指示輸入資料，順利通過內部核章與出納程序。

林女透過婆婆取得帳戶資訊，並從2019年12月至2020年1月間多次核銷，總計詐得5萬5000元。直到2024年5月她主動向廉政署自首，坦承所有犯行。士林地檢署認為林女雖涉犯偽造文書、業務登載不實與詐欺等罪，但她初犯且態度良好，予以緩起訴1年，並命繳納20萬元以資懲儆。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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