快訊／台大醫院外牆鷹架倒塌「1移工失聯」　北市急派員到場搜索

▲台大醫院外牆更新工程鷹架倒塌。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

台大醫院正在進行外牆工程，今（21日）上午發生鷹架從10層樓高度崩塌，巨大聲響嚇壞路人，台大稱該起意外沒有人員受傷，已緊急處理。但北市府災防辦稍早說明，由於該工地有1名移工失聯，擔心該移工受困於現場，目前正派員前往現場搜索；另建管處針對違反《建築法》開罰施工廠商新台幣9萬元，勞動局也將因違反2條規定，各開罰3萬至30萬元。

台北市災害防救辦公室21日下午表示，有關21日上午翔聯企業公司承攬台大醫院東址外牆更新工程，因將拆下施工架物料堆放在鄰側施工架上，研判因堆放太多物料，超過施工架荷重限制，導致壓垮施工架，台北市勞檢處已依違反「營造安全衛生設施標準」第41條第1項、第46條第1項第3款規定，裁罰各為3-30萬元，但仍要送勞動局做最後認定。

北市災防辦指出，由於稍早接獲目擊者通報，尚有1名移工未聯絡到，情況不明，勞檢處立即聯繫承商，確認該名移工處於失聯狀態；為恐該名移工係受困於現場，因此災防辦緊急通知消防局和警察局，派員趕往現場進行人員搜索和安全管制。

北市災防辦提及，消防局目前派出指揮車1輛、消防車輛3輛、救護車輛1輛、人員15名，已在現場待命，但由於施工單位移除鷹架中，現場環境不安全，因此暫時無法靠近偵測及進入現場確認。

另外，台北市建管處說明，本案因拆除鷹架不慎倒塌，未善盡維護施工場所安全之責，違反「建築法」第63條，將依同法第89條規定，裁罰施工廠商新台幣9萬元罰鍰。