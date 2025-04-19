國中師和女學生談戀愛！車內發生性行為辯「小曖昧」　遭判刑2年

▲新北市某國中導師跟女學生發生性行為遭判刑。（示意圖／Pixabay）

記者劉人豪／新北報導



新北市一間國中的導師，在2004年到2007年間，與班上女學生親吻擁抱，還在車內發生性行為，新北地院依猥褻及性交罪，判有期徒刑2年。



判決指出，在新北市某國中擔任導師的周姓男子，於2004年、2005年間，與女學生親吻及擁抱，2007年時還在車上發生性行為，案經新北市政府教育局函送新北地方檢察署檢察官偵查起訴。

周男辯稱，少女就讀國中三年級時才開始有「小曖昧」，於少女就讀高中時才有親密之舉，稱「本來是把她當女兒後來感覺像戀人」、「我怕一講，她將來真的把我認定成男朋友，她就不去找其他男朋友」、「探索異性的部分就以我當作材料當作試驗」。少女指出，在國一至國三期間，多次於車內及教室內有身體接觸，周男於她國三時要求口交。

法院審酌，周男為人師表，原應善盡保護照顧學生之責，竟未能恪守師生分際，反圖滿足一己之情慾，利用少女當時對性自主意識尚屬懵懂之際，嚴重戕害少女身心及人格發展，依對於未滿十四歲之女子為猥褻罪，共3罪，各處有期徒刑10月；又犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪，處有期徒刑1年4月。應執行有期徒刑2年。