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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

重申未用智慧眼鏡　陳宥丞批北檢小事大辦：明明看訊問影片就能釐清

▲▼台北市議員陳宥丞戴錄影眼鏡出庭應訊，被檢察官分案偵辦。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北市議員陳宥丞疑似戴智慧眼鏡出庭，遭檢察官分案偵辦，21日上午被北檢傳喚。（圖／記者劉昌松攝）

記者袁茵／台北報導

台北地檢署去年偵辦前民眾黨主席柯文哲政治獻金案時，民眾黨台北市議員陳宥丞被檢察官傳喚作證，遭質疑疑戴有錄影功能的Meta智慧眼鏡出庭，檢察官為此分他字案展開調查，今（21日）正式開庭。陳宥丞稍早也發表聲明，北檢透過訊問錄影影片即可釐清，他開庭時沒有佩戴也無使用，卻硬要小事大辦，很難不讓人揣測聯想。

針對稍早因去年疑戴智慧眼鏡出庭，21日遭北檢傳喚一事，陳宥丞21日發表聲明強調「絕無佩戴，沒有使用」，現在社會因為罷免造成對立嚴重，加上外部環境動盪影響，民心惶惶，社會要的是對話理解跟尊重，而不是用放大鏡去檢視每個人、事、物。

陳宥丞提及，透過訊問當下錄影影片即可釐清的問題，明知他開庭沒有佩戴，更絕無使用，卻要硬要小事大辦，很難不讓人揣測聯想，「今日我仍配合調查，坦然提供眼鏡以證清白，也跟關心我們的人說聲抱歉，讓大家擔心了」。

陳宥丞指出，此時政治氛圍動盪，不害怕也不要興風作浪，環境惡劣更需要站穩，如同他熱愛的單車運動一樣，上坡是痛苦跟折磨的，「但在任何試圖擊垮我們的任務上堅持，就會獲得成長。」

最後，陳宥丞強調，從政路上仍有許多需要學習，不管在什麼位置都需要莫忘初心，現在所有的挫折、委屈都會化作養份成為動力，「謝謝支持者每一次的加油打氣，讓我能繼續往前並且堅持下去。Never give up ！Keep Pushing ！繼續紮實服務、理性問政」。

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