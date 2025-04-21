為柯文哲案作證戴「智慧眼鏡」　北檢傳喚陳宥丞出庭

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署去年偵辦柯文哲政治獻金案時，台北市議員陳宥丞曾被檢察官傳喚作證，卻被發現疑似戴著有錄影功能的「智慧眼鏡」出庭，檢察官為此分他字案展開調查，21日正式開庭，陳宥丞這次沒戴眼鏡，在律師陪同下接受檢察官偵訊。

▲台北市議員陳宥丞因戴錄影眼鏡出庭應訊，被檢察官分案偵辦。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官起訴柯文哲涉嫌侵占4千多萬元政治獻金案時，指明民眾黨核心幹部許甫、陳智菡、吳怡萱以及北市議員黃瀞瑩、陳宥丞，以提供折扣碼的方式，在個人臉書宣傳推銷總統候選人柯文哲的競選小物，事後分別獲得6千元到7萬元不等分潤。

為了查清這段競選小物銷售過程，北檢在2024年12月傳喚許甫等人到案釐情案情，其中陳宥丞在12月20日出庭時，被「四叉貓」指出，陳戴的黑框眼鏡是具有錄影、通話功能的智慧眼鏡。

雖然陳宥丞事後澄清，應訊過程均未配戴該眼鏡，並指出該款智慧眼鏡設計上具備嚴格的隱私保護機制，在啟動拍照或錄影功能時，鏡框上的指示燈會亮起，以確保所有人的個人隱私不受侵犯。

但北檢得知相關訊息後，已分他字案展開偵辦，並調閱當天庭訊錄影畫面，確認陳宥丞作證過程的言行。至於陳宥丞、許甫等人幫忙販售競選小物分潤部分，正由北檢另案偵辦是否涉及其他刑事不法。