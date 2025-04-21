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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

圖／罷免、倒閣風險何在？　國民黨面臨「兩害取其輕」困境

▲▼台北市長蔣萬安及國民黨立委現身北檢前抗議 。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

▲台北市長蔣萬安拋出倒閣建議引發議論。（圖／翻攝國民黨臉書直播）

記者郭運興／台北報導

大罷免如火如荼進行，目前距離罷藍委二階連署截止日，已開始倒數，泛藍立委有35位進入二階，一旦成案，並舉行投票，對藍營衝擊不言可喻。值此關鍵時刻，台北市長蔣萬安登高一呼，建議藍營應提出倒閣，讓總統解散國會重選，做為反攻綠營的起點。但是依憲法規定，倒閣存在諸多無法操之於國民黨的變數，因此面對是否要提出倒閣，藍營內部確實舉棋未定。《ETtoday新聞雲》試著從法源依據、法律門檻、通過門檻、募款與否等項目，分析罷免與倒閣的風險高低。

▼罷免與倒閣風險比較。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

▲▼罷免與倒閣風險比較。（圖／記者郭運興製圖，點圖放大）

罷免

目前藍營已有35位立委進入罷免第二階段，依《選罷法》規定，罷免成案進入投票階段後，若要罷免成功，需通過兩道門檻，一是有效同意票數多於不同意票數，二是同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，對遭遇罷免的藍委而言，只要該選區有25%的人出來投票，便可以輕易罷免立委，確實比一般選舉來得更為容易。

再者依政治獻金法，目前被罷免方無法律依據可進行募款，若倒閣進而國會全面重選，依法擬參選人是可以設置政治獻金專戶進行募款。

因此，遭遇罷免的藍委現階段面臨的是，沒有銀彈援助，且糧草也不繼，萬一罷免案通過，被罷免人自解除職務之日起，4年內不得於同一選舉區為同一公職人員候選人，換句話說，被罷免的立委不僅失去的是剩下3年任期，更代表未來4年，亦即2028年立委選戰也不得再披掛上陣，等於斬斷該立委7年的政治生命，如此一來將重創國民黨，讓國民黨面臨嚴重的人才斷層危機。

倒閣

回到倒閣選項，不可諱言，倒閣的變數多數是無法操之於國民黨。首先要倒閣成功，一定要過半立委同意， 泛藍陣營只有54席，必須要靠白營的8席不分區立委挹注。但是白營8席沒有罷免壓力與危機，為何要支持倒閣重選？何況少了前主席柯文哲的加持，一旦國會重新改選，最後白營所能掌握的席次可能低於8席，藍營很難說服讓白營政治自殺。

就算倒閣成功，依規定行政院院長應於10日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院，總統於立法院通過對行政院院長之不信任案後十日內，經諮詢立法院院長後，「得」宣告解散立法院，憲法規定是「得」非「應」，因此賴清德總統也可以不解散國會。

但對綠營來說，倒閣並非全然不利，重新改選後有很大機會掌握國會多數，擺脫朝小野大的困境，這會是一個很大的誘因。不過綠營若贊成倒閣，便很難對罷團這些日子的揮汗努力做出交代，處理不好會導致罷團反撲，這也是綠營要克服的難題。至於藍營也要評估，改選後有可能會失去國會多數黨的地位。

泛藍立委54席中，扣掉13位不分區立委，還有41個區域立委，如今被連署罷免者有35位，僅6個區域立委未捲入此波大罷免浪潮，分別是原住民選區的盧縣ㄧ、黃仁、鄭天財、高金素梅、連江選區的陳雪生、金門的陳玉珍。換言之，已有8成5的藍委面臨被罷免的命運，雖然不必然全部藍委都會被罷免成功，但倘若罷掉6席以上藍委，綠營便取得了國會過半主導權了。

綜上所論， 無論是罷免還是倒閣，國民黨不僅是處於被動，更是一種劣勢狀態，面對高度不確定的政治情境，最後或許只能兩害取其輕，重點是哪一個所要付的代價或風險較少呢？

▼35位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖）

▲▼35位泛藍立委罷免案第一階段過關。（圖／記者郭運興製圖）

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