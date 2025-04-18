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見味噌湯「2配料」他傻眼！大票台人超愛：沒人單喝的啦

▲▼鮭魚,生魚片,握壽司,味噌湯。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

通常味噌湯最常見的配料是豆腐、海帶等等，就有網友認為現在的味噌湯「越來越妖魔鬼怪」，「起初加蛋花，我也就認了；後來加貢丸，我眉頭皺了；最後，加蛋花又加貢丸，我整個傻眼了」，認為「三合一」版本搞得像大雜燴，「失去了味噌湯最大的優點，就是簡單」，話題意外引發討論。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦「味噌加貢丸是誰想到的？」文中直呼「現在的味噌湯越來越妖魔鬼怪」，加蛋花、貢丸甚至一起加都讓他超傻眼。會這麼說，是因為原PO認為味噌湯該保持簡單的優點，回歸嫩豆腐、海帶這類基本配料，但加各種配料的話，簡單的湯就被搞得像菜尾湯。

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貼文引發熱論，「台北都稱為三合一」、「蛋花貢丸湯雖然傻眼，但是好像也是奇妙的組合，不必排斥～而且一定要配一碗涼麵」、「蛋花跟貢丸就是很便宜的食材，拿來煮在一起，成為能吃飽的大眾菜色，不然光喝湯不會飽」、「這個湯沒有人單喝的啦！都是配涼麵的。」

大部分的人則都算喜歡，「台式味噌湯，你不懂」、「還行呀！味噌蛋花魚丸湯，加點胡椒，棒」、「很好吃啊」、「怎能忘記湯底的小魚乾，增加風味添增鈣質，超讚」、「超好吃，很搭涼麵 XD」、「煮得好吃沒關係」、「我覺得滿好吃的欸」、「我還滿愛的。」

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