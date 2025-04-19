生日蛋糕吃不完！婆婆4天後「才想給媳婦一家吃」　網炸鍋洗版

▲婆婆週一過生日，老公週五才說要帶蛋糕回來給她們吃。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

「為什麼你們吃不完，我們要撿你們剩下來吃？」一名人妻抱怨，週一婆婆過生日，大伯上週日親手做了蛋糕，但因為婆婆不能吃、公公沒興趣、小姑吃不完，老公週五才決定把蛋糕帶回家給她和女兒吃，這也讓她氣得直言「蛋糕已經不新鮮了，我女兒吃壞肚子你們能負責嗎」。貼文曝光後，迅速引起網友討論。

這名人妻昨（18）日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，星期一婆婆過生日，大伯在上星期日親手做了蛋糕，準備在星期一北上，等中午切蛋糕一起吃。不過，當天她問老公「我們有蛋糕可以吃嗎？」對方卻回應「是我媽生日，又不是我們生日，蛋糕怎麼可能給我帶回來」。

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原PO透露，等到星期五，老公突然傳訊息給她說「有蛋糕，晚上不要煮太多，開心果口味」，她疑惑道「過期的蛋糕嗎，我不要」，老公隨即解釋「他們也能吃，哪有過期，好吃好不好，我哥做的」。

原PO質疑，為何是週五才拿到蛋糕？老公則說明「我媽無法吃，我爸沒興趣，我妹吃不完」。看見對方這一番話，原PO相當傻眼，並將此事PO網，開罵「為什麼你們吃不完，我們要撿你們剩下來吃？他X的留著自己慢慢吃，今天已經星期五了，蛋糕已經不新鮮了，我女兒吃壞肚子你們能負責嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「拿你們當豬餵？」、「吃不完才想到妳們，真討厭」、「生日當天就應該要拿了，而不是放了那麼多天後，確定吃不完，沒人要吃了才要拿來給你們吃」、「新鮮時不給拿，放那麼久了才想到你，感覺真的很差」、「不要拿，要不然以後沒吃完、沒人要吃才會給你們」、「哈哈，吃不完，又不想擔一個浪費食物的罪，把食物丟給你們回收又能求一個心安理得」、「沒事，留給老公自己慢慢吃，沒吃完不要吃你煮的」。

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