　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

生日蛋糕吃不完！婆婆4天後「才想給媳婦一家吃」　網炸鍋洗版

婆婆生日蛋糕吃不完！　4天後才說要拿來給媳婦一家

▲婆婆週一過生日，老公週五才說要帶蛋糕回來給她們吃。（示意圖／翻攝自unsplash）　

文／CTWANT

「為什麼你們吃不完，我們要撿你們剩下來吃？」一名人妻抱怨，週一婆婆過生日，大伯上週日親手做了蛋糕，但因為婆婆不能吃、公公沒興趣、小姑吃不完，老公週五才決定把蛋糕帶回家給她和女兒吃，這也讓她氣得直言「蛋糕已經不新鮮了，我女兒吃壞肚子你們能負責嗎」。貼文曝光後，迅速引起網友討論。

這名人妻昨（18）日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，星期一婆婆過生日，大伯在上星期日親手做了蛋糕，準備在星期一北上，等中午切蛋糕一起吃。不過，當天她問老公「我們有蛋糕可以吃嗎？」對方卻回應「是我媽生日，又不是我們生日，蛋糕怎麼可能給我帶回來」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，等到星期五，老公突然傳訊息給她說「有蛋糕，晚上不要煮太多，開心果口味」，她疑惑道「過期的蛋糕嗎，我不要」，老公隨即解釋「他們也能吃，哪有過期，好吃好不好，我哥做的」。

原PO質疑，為何是週五才拿到蛋糕？老公則說明「我媽無法吃，我爸沒興趣，我妹吃不完」。看見對方這一番話，原PO相當傻眼，並將此事PO網，開罵「為什麼你們吃不完，我們要撿你們剩下來吃？他X的留著自己慢慢吃，今天已經星期五了，蛋糕已經不新鮮了，我女兒吃壞肚子你們能負責嗎？」

貼文曝光後，不少網友紛紛在底下留言，「拿你們當豬餵？」、「吃不完才想到妳們，真討厭」、「生日當天就應該要拿了，而不是放了那麼多天後，確定吃不完，沒人要吃了才要拿來給你們吃」、「新鮮時不給拿，放那麼久了才想到你，感覺真的很差」、「不要拿，要不然以後沒吃完、沒人要吃才會給你們」、「哈哈，吃不完，又不想擔一個浪費食物的罪，把食物丟給你們回收又能求一個心安理得」、「沒事，留給老公自己慢慢吃，沒吃完不要吃你煮的」。

延伸閱讀
果然是潛力股！中國女成功甩肉20公斤　網友讚嘆：根本王祖賢
天殘住家曾遭小偷「男友卻無視」　博恩聽完傻眼：覺得很過分
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
587 2 6532 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輝達6月內「明星→夢魘」！　金融時報揭美3大教訓
快訊／凱道現場宣布破2萬人！
女友要分手！變態男摔她愛貓「1死1骨折」藏屍天花板
川普最新民調曝！　「倒數第2」只贏自己
直擊／凱道湧上千民眾！　喊「把不適任立委踢出去」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

李富城「白血球飆破2萬」急住院　原因查出來了：尿道發炎

用路人注意！西演鹿港段4／21起施工27天　替代道路一次看

黃仁勳對中「1舉動」震驚川普！謝金河：對台伺服器產業是惡耗

生日蛋糕吃不完！婆婆4天後「才想給媳婦一家吃」　網炸鍋洗版

腎臟醫一句話「GPT表現超賣力」　全場笑翻：AI也難逃PUA

85度C母親節蛋糕預購抽iPhone16　小仁泉祭手撕優惠券

味噌湯「加入2料」讓他皺眉！　網卻超愛：很搭涼麵

實踐媒傳畢業展《INTER-⧉》4／25松菸登場　79位同學在300坪空間打造感官設計盛宴

大讚台灣搭車「1方案」太超值！日作家笑喊佛心：懶得走路了

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

#台中 男深夜長按喇叭+狂倒車80公尺 妻：他情緒不穩

戚薇.李承鉉吵架情緒好穩定　理性確認「你是故意摔門嗎？」

帆布下有屍體？！民眾驚恐報案 爛醉男：我只是睡著了

【酒精婚禮】俄羅斯人+原住民喝到餐廳賠錢XD

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

李富城「白血球飆破2萬」急住院　原因查出來了：尿道發炎

用路人注意！西演鹿港段4／21起施工27天　替代道路一次看

黃仁勳對中「1舉動」震驚川普！謝金河：對台伺服器產業是惡耗

生日蛋糕吃不完！婆婆4天後「才想給媳婦一家吃」　網炸鍋洗版

腎臟醫一句話「GPT表現超賣力」　全場笑翻：AI也難逃PUA

85度C母親節蛋糕預購抽iPhone16　小仁泉祭手撕優惠券

味噌湯「加入2料」讓他皺眉！　網卻超愛：很搭涼麵

實踐媒傳畢業展《INTER-⧉》4／25松菸登場　79位同學在300坪空間打造感官設計盛宴

大讚台灣搭車「1方案」太超值！日作家笑喊佛心：懶得走路了

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

李富城「白血球飆破2萬」急住院　原因查出來了：尿道發炎

超人氣偶像櫻坂46現蹤台北公園！　試用「復健神器」全員好嗨：沒被認出來～

管中閔轟民進黨　「台灣前途不能讓少數偏激分子把持」

林威助提醒注意事項　范國宸多練球：加強自己不足

輝達6月內明星⮕夢魘！川普關稅重創科技供應鏈　金融時報揭3教訓

夏天涼鞋季到來！4招改善厚重死皮　足部細嫩又白皙

馬鈴薯變綠了？ 　廚師警告「最好直接丟掉」：恐食物中毒

快訊／大罷免二階段衝刺遊行上凱道　現場宣布破2萬人

串聯台9線休閒農業廊帶！凝聚鳳榮地方共識　啟動前期計畫

鋼琴女神遭酸「胸臀是假的」喊告！　宣戰酸民：刪帳號也會找到你

【韓國考駕照】 模擬器高度還原多種路況 隨時都可練！

生活熱門新聞

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

成田搭機見「1伴手禮」沒人拿！他搶4盒驚呆

父逝「兒突繼承千萬負債」　律師給解方

國民黨喊上凱道！她傻眼：逼更多人連署罷免

熱炒店蝦球「5顆200」遭罵黑店

全台20大景點洗牌！「這一地」爆冷奪冠　台北101跌出前10

勞動節是周四！他提議「移到周五」大票搖頭

LINE聊天紀錄不見了！「1步驟找回來」沒備份也不怕

雷雨亂週末！　下週「35℃熱如夏」後再轉涼

小學生「舉手過馬路」10車無視直衝　民團痛批：這是國恥

業配影片「吸塵器吸荷包蛋」遭炎上　11萬網美道歉了

全台「最難喝手搖飲」出爐！28年老牌奪冠

大讚台灣搭車1方案　日作家笑：懶得走路了

大馬選邊站！PTT炸鍋「中國找小三川普要怒了」

更多熱門

相關新聞

母親節優惠！預購蛋糕抽iPhone

母親節優惠！預購蛋糕抽iPhone

隨著母親節的臨近，各大品牌業者推出活動搶商機，85度C今年推出6款母親節蛋糕應戰，即日起到5月11日期間APP會員購買母親節主題款蛋糕，結帳時報會員電話還可自動再抽iPhone16、Roborock掃地機器人等；連鎖飲品業者小仁泉從4月21日至5月11日，推出母親節限定優惠券，消費者可享受多項買一送一的優惠。

業配影片「吸塵器吸荷包蛋」遭炎上　11萬網美道歉了

業配影片「吸塵器吸荷包蛋」遭炎上　11萬網美道歉了

台股只要下跌「就加碼10萬」！他2點分析一定上漲

台股只要下跌「就加碼10萬」！他2點分析一定上漲

看李多慧採訪「1改變」超意外！一票人狂讚：真的強

看李多慧採訪「1改變」超意外！一票人狂讚：真的強

吃Buffet「掃光30隻炸蝦」排隊客怒罵！網喊沒有錯

吃Buffet「掃光30隻炸蝦」排隊客怒罵！網喊沒有錯

關鍵字：

家人蛋糕氣炸網友生日

讀者迴響

熱門新聞

獨／新北男雙眼遭鄰居挖出　送醫時「1顆慘被捏爛」

影／賴清德、劉世芳為母娘文化館揭牌　拉下布幕竟「蓋頭」

盲眼龍婆又命中　預言2025全球經濟災難

高雄警路上誤抓女老師！7人被懲處

蘿莉塔「每天早上只喝咖啡」1年暴肥15kg

金門染黃出人命！正妹士官退伍當傳播妹　酒瓶打死酒客

義監獄首設性愛房　囚犯可和伴侶恩愛2hrs

3帳戶多出23萬　她1動作被重判10年

成田搭機見「1伴手禮」沒人拿！他搶4盒驚呆

婆婆也要跟「度蜜月變9人祖孫團」　小叔澎湖噴20萬

即／雙刀挾女友被擊斃！警涉過失致死獲交保

年薪150萬房仲一夕0收入　兼差開Uber「日賺1~3千元」

3女KTV唱歌遭6男痛毆！孕婦受傷流產

被朋友鼓勵減重！她狂瘦18公斤撞臉王祖賢

全球國家智商排名　台灣差0.01分排第二

更多

最夯影音

更多

12歲男童騎腳踏車 #鬼切 被貨車撞飛騰空翻滾慘摔！

趙小僑默認還想生二胎　典典寶寶搖頭：只想爸爸媽媽

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

懷疑女友劈腿！ #苗栗 家暴男雙刀挾持 被警連開2槍擊斃

晏柔中懷二胎！好友反應超有戲　王淨反射弧超長..王子秒get到

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面