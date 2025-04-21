高雄飯糰店要搬家！　台灣人「秒出1招」神補刀惡房東

▲高雄「樋口飯糰」爆紅，老闆出來舉牌感謝。（圖／記者吳世龍攝，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」生意火爆，竟因此讓邵姓女房東眼紅，進而漲租、砸店逼搬離。消息曝光後，引發輿論撻伐，如今網友們也紛紛湧入該店Google評論區，故意刷1星負評，並留言強調「這家店除了房東以外，其他都是滿分。」

由日籍老闆與台籍妻子一起經營的飯糰店，因生意經營得有聲有色，遭邵姓女房東嫉妒，對方先是將租金翻倍逼兩人退租，後來不僅失控推倒店門口的盆栽、桌椅，還將飲水機、垃圾桶等物品上鎖，無所不用其極。

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▲▼不少網友給5星支持，也有一派人針對房東留下1星負評。（圖／翻攝自Google地圖）

此事鬧得不可開交，雙方互相提出傷害、竊占及竊盜等告訴，如今老闆決定要搬家，連高捷也拋出橄欖枝；而不少網友則陸續湧入Google評論區，有的人寫下5星好評，大讚「每個口味的飯糰都超好吃，完全停不下來，真的不要擔心買太多會吃不完，只怕你買太少會後悔」、「老闆超親切的，店員也是非常溫柔，很有耐心地介紹產品，重點是飯糰超級無敵好吃，買了山椒魚乾、昆布都很好吃」。

不過也有一票人反其道而行，刻意寫下1星負評，表示「這家店除了房東以外，其他都是滿分」、「留這個一星評論是給房東的，希望店家換店面營業，再繼續支持，負評地址是避免未來租客再上當，遇到可怕的房東」、「這地址的房子，租之前要認真作功課」。

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▼開店後2小時40分鐘就已全數完售。（圖／記者吳世龍攝）