浪費食物！業配影片「吸塵器吸荷包蛋」遭炎上　11萬網美道歉了

▲網友轟浪費食物。（圖／翻攝自雪倫IG）



記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，一名11萬粉絲追蹤的網美「雪倫」，拍攝吸塵器的業配廣告，影片中故意將胡椒粉的蓋子弄鬆，蓋子跟大量的粉都灑在裝荷包蛋盤子，更誇張的是，居然拿吸塵器吸蛋。此舉讓許多網友痛批，「想做效果也沒必要浪費食物吧」，還狂笑一臉很好玩的樣子。事後，網美也道歉了，「是我考慮不周」。

有網友在Dcard發文，知道業配影片是為了做效果，但是網美故意把胡椒粉的蓋子用鬆，猛力一倒，一大坨胡椒粉跟蓋子就掉在盤子裡，事後居然拿吸塵器來吸，「浪費一顆蛋，又故意讓蓋子沒蓋好，又一直笑，真的看了很想貓（打）下去欸」。

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貼文曝光，許多網友撻伐此行為，「她一定覺得自己這樣超可愛」、「要效果沒效果，要搞笑沒搞笑」、「想營造出可愛、天然呆的氛圍，但實際給我的是有夠假的感覺」、「浪費食物的人最討厭」、「挺反感的其實，除非他吸進去的還會拿出來吃，否則這樣浪費食物的話，是挺掉粉的」、「到底在笑什麼？跟糧食說對不起！」

不少網友湧入IG貼文留言，「雪倫」也留言道歉，「原本是想用網路的哏來拍一個特別的素材，是我考慮不周，浪費了食物，謝謝大家指教，我會好好改進」。

▼雪倫道歉。（圖／翻攝自雪倫IG）

