南島文化再連結　傳統帆船Alingano Maisu抵台展開文化交流





▲傳統帆船Alingano Maisu跨海抵台展開文化交流。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

由台東縣政府與帛琉密克羅尼西亞航海協會（MVS）共同舉辦的全國首創「南島文化傳統舟船國際交流」計畫，於4月20日在帛琉港口正式啟航。傳統帆船「Alingano Maisu」自帛琉啟程，展開一段象徵文化傳承與航海精神的歷史性航程，預計歷時15至20天，先行抵達蘭嶼，最終於5月上旬靠港台東。

啟航儀式吸引來自全球南島文化愛好者、學者及當地居民共襄盛舉，活動中穿插帛琉傳統舞蹈與歌謠儀式，為現場帶來濃厚文化氛圍。帛琉總統惠恕仁、南太平洋多國領袖、長老與傳統航海專家皆親臨見證此一重要時刻。台東縣府代表與台灣部落耆老也共同出席，象徵跨國文化友誼與合作。

台東縣長饒慶鈴表示，這項航程不僅展現南島人民卓越的航海智慧，更深化了台東與帛琉之間的文化連結。她指出，此次合作象徵南島語族共享歷史與文化認同，也有助於推動傳統航海技術的保存與傳承。

此次出航的帆船「Alingano Maisu」，由已故著名航海師Mau Piailug命名，船名意涵為「無私分享的航海知識」，如同掉落地面的麵包果，人人皆可取用，象徵南島文化對知識與技術的自由流通與共享精神。

帆船設計完全依循古代南島航海工藝，以風力驅動與星象導航進行航行，未搭載任何現代電子儀器。啟航行動象徵對祖靈與傳統的敬意，也向世人展示南島航海文化在現代社會中的延續價值。

本次遠航由知名領航員Sesario Siwaru帶領，包括來自台灣達悟族的張也海·夏曼等10名具備傳統航海經驗的水手共同執行。他們將以全程無動力方式，穿越太平洋海域，在嚴峻環境中實踐傳統航海知識與精神。

縣府指出，船隊將於5月初抵達蘭嶼，預計5月10日抵達台東莿桐部落，屆時將舉辦迎船儀式與系列文化交流活動。藉由這次國際交流，除加深台東與南太平洋各國間的文化連結，也為傳統航海教育、南島文化保存及區域合作開啟新頁。