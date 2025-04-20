青春筆觸點亮東區　全國學生美術特優作品巡展登場

▲全國學生美術巡展東區開展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

以青春為畫布、創意為筆觸，113學年度全國學生美術比賽特優作品巡迴展東區展覽，自即日起在台東縣政府文化處藝文中心1樓盛大展出，展期至5月1日。20日上午舉行的開幕式，吸引不少學生、家長及藝術教育相關人士出席，共同見證學生藝術創作的豐碩成果。

本次巡展共展出107件來自全國脫穎而出的特優作品，涵蓋繪畫、水墨畫、西畫、漫畫、平面設計、書法與版畫等七大類別。這些作品不僅反映出學生對生活的細膩觀察與豐富情感，也展現台灣美術教育的深厚底蘊與新世代創作者的無限潛能。

台東地區在此次全國賽中表現亮眼，共獲得優等1件、甲等1件與佳作20件的成績，充分展現地方美術教育的努力與成果。教育處指出，全國學生美術比賽始於民國40年，是全台歷史最悠久的學生藝術競賽之一，長年來為無數學子提供揮灑創意與培養美感的舞台，也見證了世代更迭下的藝術風貌變遷。

作品中不乏令人驚艷的創意與深刻的情感。來自彰化市民生國小的吳謹任同學，其繪畫類作品《熱鬧的天空》，描繪下課鐘響瞬間渴望奔向自由的心情，將教室比喻為鳥籠，學生則化作振翅高飛的鴿子，畫面富含童趣與象徵意義。來自台南市永康國小的林芷璿，則以「捕魚」為題，細膩描繪一家人釣魚出遊時對漁民辛勤工作的觀察，呈現滿載而歸的期待與祝福。

此外，不少作品亦呼應社會現象與國際情勢。基隆市二信高中的林子芸，在西畫類作品《世界》中，以純真與毀滅並存的對比畫面，引領觀者省思戰爭與和平之間的拉扯與抉擇；台南應用科技大學梁桐恩的漫畫作品《snake.io》則以懷舊遊戲「貪食蛇」為題，象徵現代人在無形社會壓力下的生活掙扎，突顯青年世代對自我與環境的深層體悟。

來自台東大學的蘇子婷，透過版畫《我的夏天》，將旅行途中所見轉化為窗景拼貼，映照出她與家鄉之間難以割捨的情感連結。在書法類別，台南護專吳家妤的作品《擬古詩九首之九》，採清代書家鄧完白筆法「疏可走馬，密不通風」，筆勢沉穩，氣韻貫通，展現書藝技法之餘，更蘊含對心境修煉的深刻體會。

展覽現場除作品展示外，開幕當天亦安排導覽講座，邀請講師深入剖析部分得獎作品的創作理念與技術特色；觀眾亦可透過手機掃描作品介紹牌上的QR碼，聆聽學生親自解說的創作動機，增加與作品的互動與共鳴。

透過這場巡展，不僅讓更多人看見年輕世代的藝術表現，也激發學子對藝術的熱情與追求。教育處期待藉由此類活動，持續推動藝術教育向下扎根，培養下一代藝術人才。