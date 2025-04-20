「東海岸郭富城」帥警現身慢食節推廣交安　民眾搶合照

▲「郭富城警官」現身台東慢食節。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

結合地方特色節慶進行交通安全宣導，台東縣警察局成功分局於19日參與「2025台東慢食節」，在成功鎮成功海濱公園舉辦交通安全宣導活動。活動現場特別邀請有「東海岸郭富城」之稱的員警吳念橋擔任主講，不僅提升宣導成效，也成功吸引大量民眾目光。

吳念橋警員以親切且富有耐心的態度，向來往遊客與居民宣導行人安全與微型電動二輪車相關交通法規。他提醒民眾過馬路時應遵守交通號誌、行走行人穿越道，並強調微型電動二輪車須依法掛牌、投保責任險，騎士年齡不得低於14歲且不得載人等重點規定。淺顯易懂的說明讓現場民眾更易吸收正確交通觀念，提升道路使用安全。

當天活動雖然在高溫下進行，吳警員依然全程站在路口協助指揮交通，頂著烈日進行長時間服務，汗流浹背仍不改專業儀態與親切笑容。這份敬業精神贏得現場觀眾的高度肯定。不少民眾因其親民形象與俊朗外貌慕名而來，爭相與這位「人氣警官」合影，活動現場熱絡非凡，成為慢食節中別具人氣的亮點之一。

吳念橋表示，能夠站在街口為民眾提供安全引導，是身為警察最有意義的任務。他謙虛地說：「看到行人平安通行，就是對我們工作最好的回饋。」一句話道出警察在第一線守護民眾的初衷與熱忱。

成功分局長龔士哲則指出，這次與慢食節活動結合，是警方將交通安全教育融入在地活動的一次創新實踐，不僅成功提升民眾參與度，也有效傳遞交通安全觀念。他也期許每一位員警都能以專業與熱情，落實「警察是民眾的好朋友」理念，共同營造安全有序的交通環境。

活動圓滿落幕，警方表示未來將持續透過類似形式走入社區、深入群眾，推動交通安全觀念向下扎根，打造更友善與安全的用路文化。