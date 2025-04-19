全國選手聚台東　「Chill East Cup趣東盃」飛盤賽落幕

▲「Chill East Cup趣東盃」推廣飛盤運動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣於4月12日至13日舉辦首屆「Chill East Cup趣東盃」飛盤競技賽事，地點選在台東縣立體育場。此次活動匯集來自全台各地的飛盤選手及愛好者，場面熱烈，為當地帶來充滿活力的運動盛會。

本次賽事由台東縣體育會飛盤委員會主辦、翰暘運動行銷協辦，主辦單位表示，此活動旨在推廣飛盤運動並促進社區間的交流。比賽期間，選手們展現出高超的技術與團隊默契，觀眾席上反應熱烈，現場氣氛熱鬧非凡。

除正式比賽外，現場也設有飛盤體驗區，包含飛盤九宮格及其他趣味遊戲，讓民眾親身參與、認識並體驗飛盤運動的多元面向，進一步拉近體育活動與大眾日常生活的距離。

活動能順利完成，除仰賴主辦單位與參賽者的投入外，也獲得多家企業與在地團體的支持。主辦單位特別感謝Inxtinct原足力鞋墊、原來是洋蔥健身超市、酷地健身、台灣麒麟啤酒、捷耀運動行銷、協成製材碾米工廠、老Young子、緩島民宿、哈狗俱樂部、舒跑、iSoda愛蘇打、會爬的牛及新生國中等單位的贊助與協助。

「Chill East Cup趣東盃」不僅是一場競技賽事，也結合運動推廣、文化交流與社區參與，為台東體育活動注入新活力。主辦單位表示，未來將持續推廣飛盤運動，期望吸引更多民眾參與，讓飛盤成為全民共享的健康生活選項。

▲「Chill East Cup趣東盃」推廣飛盤運動。（圖／記者楊漢聲翻攝）