台東慢食節登場　千人齊聚成功海濱共嚐山海風味

▲台東慢食節《採集餐桌：潮間流域篇》登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2025年台東慢食節首場活動《採集餐桌：潮間流域篇》19日於成功海濱公園登場，為期兩天的活動吸引數千名居民與遊客參與，現場結合美食、文化、導覽與互動體驗，呈現東海岸山海風土的多樣樣貌。

本次慢食節由「成功國小合唱團」揭開序幕，現場設有「慢食集」、「慢食器」、「慢食導」、「慢食遊」等主題區域，並規劃兩場預先售票的深度體驗行程。活動特別邀請成功鎮年輕的手鏢旗魚手與在地老字號店家的第二代接班人，帶領參與者深入魚市、登船出海，認識成功鎮獨特的漁業文化與歷史脈絡。

免費入場的「慢食集」展區匯集40組來自台東各地的料理人、農友與工藝品牌，圍繞「採集記憶、採集潮間、採集山田」三大主題，展現以在地食材與文化為本的創意料理。其中包括以潮間帶海菜與螺貝為主角的「海女ina的四月套餐」、結合米穀粉與馬鈴薯的無麩質「海菜米煎餅」，以及融合部落長輩技藝與創意的「炙燒Siraw飯糰」，皆為本地特色與季節風味的體現。

台東縣政府表示，台東慢食節不僅是一場美食饗宴，更是飲食文化與地方記憶的展現。此次活動參與人次已超過3,000人，反映出民眾對慢食與土地連結的高度關注。

活動將於明日持續展開，屆時將有更多以當令食材為主角的限定料理，包括海草蛋糕、鵝頸藤壺、海女飯糰、鬼頭刀鹹派、椰風手工冰淇淋與茄汁三點魚小米飯等。縣府邀請民眾走進成功海濱，品嚐專屬這片土地的滋味，體驗「一期一會」的慢食魅力。

▲台東慢食節《採集餐桌：潮間流域篇》登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）