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台東世界地球日台東淨街淨灘　清出283公斤廢棄物

▲世界地球日台東號召全民淨街淨灘。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲世界地球日台東號召全民淨街淨灘。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

響應4月22日世界地球日，台東縣政府19日上午8時在台東市海濱公園舉辦「世界地球日－淨街與淨灘活動」，以「挺地球、愛台東」為主題，號召政府機關、國軍、NGO、宗教團體、企業、志工、社區與親子等逾700人參與，以實際行動守護土地與海洋環境。

活動由環保局長黃權煒主持，立委黃建賓、台東市長陳銘風及多位民意代表、里長與宗教界人士皆到場支持。經統計，活動當日共清出一般廢棄物162公斤、資源回收物121公斤，撿除菸蒂達7.75公斤，並清除4個積水容器，成果豐碩，展現台東在環境保護上的行動力與凝聚力。

今年世界地球日主題為「地球力」（Our Power, Our Planet），強調人類與地球的共生關係，必須攜手實踐永續發展。環保局指出，活動不僅清理環境，更強調全民參與的重要性，呼應聯合國永續發展目標（SDGs）第11項「永續城鄉」、第14項「海洋生態」、第17項「全球夥伴」等精神，致力打造低碳、潔淨、宜居的台東。

活動現場除了淨灘與淨街，還設有美食兌換券機制，鼓勵參與者使用環保餐具，攤商也配合不使用一次性免洗餐具，並設有創意親子手作坊，運用回收物與海洋廢棄物製作「彩繪浮球風鈴」與「圓滿之珠」等環保藝術品，在寓教於樂中喚起對環境的關注與愛護。

參與民眾李先生表示，透過這次活動更深刻體會到垃圾對環境造成的影響，也提醒自己未來應更加落實低碳生活、減塑減廢，從日常做起守護我們的地球家園。

環保局呼籲，守護地球是每個人責無旁貸的責任，也邀請大家關注「台東縣環境保護局」官方粉絲專頁，持續關心環保議題、參與綠行動，一起為台東的美好與永續努力。

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