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石破茂親曝「日美關稅談判」內幕！　強調匯率將遵守公平原則

▲▼石破茂、川普。（圖／達志影像）

▲石破茂在節目上公開日美關稅談判細節。（圖／達志影像）

記者王佩翊／綜合報導

美國與日本近日針對關稅展開雙邊貿易談判，引起全球關注。日本首相石破茂20日在《日本放送協會》（NHK）節目中，就談判進展進行詳細說明。他提到，日本在與美國就匯率進行任何討論都將秉持「公平原則」。

石破茂在節目中表示，美國總統川普16日親自參加了日美首次貿易談判，這一舉動「雖然有些出乎意料，但這也顯示他相當重視日本」。石破認為這是一種訊號，顯示川普將會發揮領導力，做出最終決斷。

石破也引述經濟再生大臣赤澤亮正的話，指出川普多次強調「日本是最重要的談判對象，且是第一順位」，並有意將與日本的合作模式推廣為全球典範。

石破茂坦言，美方在談判中將解決貿易赤字視為優先事項。川普政府不僅希望減少對日本的貿易赤字，還希望消除對全球各國的貿易赤字。

此外，美方也要求日本協助推升日圓。據悉，川普指控日本故意削弱日圓使得日本出口商取得不公平的優勢。而針對匯率問題，石破茂強調，日本會秉持「公平原則」處理，細節會交由日本財務大臣加藤勝信和美國財政部長貝森特（Scott Bessent）進行，但未進一步說明細節。

日本長年否認操縱匯率，過去也多半試圖防止日圓升值以保護出口導向型經濟。不過，日本2024年曾為了支撐日圓，在外匯市場進行干預。

川普在談判中曾經明確要求日方提升美國車在日本的銷售量。事實上，華盛頓當局長期抱怨日本嚴格的安全法規是對美國進口車的非關稅壁壘。對此，石破茂強調，美國和日本在交通與安全規範上的差異必須列入考慮，但同時也需要確保日本的安全法規不被視為不公平。

日本許多專家都表示，底特律汽車製造商所生產的汽車不適合日本的道路與駕駛。不過日本已經考慮放寬對進口車的安全規範，作為與美國關稅談判的一部分。

另一方面，石破茂也不排除買進更多美國能源，作為對美國的投資。石破茂提到，「在液化天然氣方面，澳洲是對日本的最大出口者。我認為美國排在第4位。我們可能讓這個部份增加。不過美國是否能穩定地提供能源，也是一大問題。」

 
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