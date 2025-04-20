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俄軍前線彈藥枯竭？俄烏邊境發現「北韓自走砲」　曝早已運用實戰

▲▼烏克蘭軍事部落客指出，疑似北韓生產的自走砲進入俄國。（圖／翻攝自X）

▲烏克蘭軍事部落客去年11月曾指出，疑似北韓生產的自走砲進入俄國。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／編譯

俄羅斯總統普丁稍早曾經宣布，俄軍將在復活節期間停火，直到21日凌晨0時結束，停火期間將長達30個小時。不過在此之際，日媒分析衛星影像後發現，來自北韓（朝鮮）的自走砲戰車竟然被部署至靠近俄烏邊境的俄軍基地內，顯示俄軍前線所持有的武器和彈藥面臨枯竭。

根據日媒《讀賣新聞》，該媒體從總部位於美國科羅拉多州的太空技術公司「馬薩爾科技」（Maxar Technologies Inc）透過人工衛星所拍攝到的影像進行分析，在位於俄羅斯西部薩拉托夫州的伊凡諾夫斯基（Ivanovsky）基地，發現有2輛自走砲戰車，而其外觀與砲管長度恰巧符合北韓製自走砲的特徵。

美國陸軍曾在官網公開北韓自走砲戰車的特徵，其長度14.9公尺、寬3.27公尺，而衛星影像上的自走砲在特徵上幾乎符合前者，且北韓製自走砲的砲身一般而言比俄羅斯製的還要更長，因此研判衛星所拍攝的俄軍基地自走砲，可能是由北韓所提供的170mm「谷山」自走砲。

熟稔俄羅斯軍事國防領域的日本軍事評論家、東京大學先端科學技術研究中心副教授小泉悠指出，從衛星影像所拍攝到的自走砲車體與砲身進行分析，認為來自北韓的機率很高。

▲▼北韓生產的170mm「谷山」自走砲。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

▲北韓生產的170mm「谷山」自走砲。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

報導指出，伊凡諾夫斯基基地距離烏克蘭邊境約450公里，其中自走砲的射程預估達40到60公里，而從2輛自走砲戰車周圍所留下的行徑車痕研判，2輛自走砲很可能被俄軍頻繁運用，並且經常在射擊訓練進行操演。

烏克蘭政府高層認為，北韓製的自走砲很可能早就已經被運用在俄烏戰爭中。專門分析軍事技術、戰略與外交政策的美媒《The War Zone》曾於今年1月22日指出，北韓在過去3個月以來已向俄軍提供120輛自走砲。

另外，美媒《富比世雜誌》則點出俄軍武器在持續長達3年以上的俄烏戰爭中已面臨枯竭的問題。

2022年2月開始侵略烏克蘭時，俄軍仍有2000輛自走砲，到了2024年12月已經在戰事中損失了800輛以上的自走砲，其中還有數百輛自走砲因用於替換的砲身不足而導致無法使用，也因此陷入彈藥不足窘境的俄軍才會使用由北韓提供的自走砲。

據悉，烏克蘭軍事新聞分析頻道「Status-6」曾於當地時間11月14日分享社群平台X的照片，指出北韓生產的M-1978/1989曲山170mm自走砲，疑似透過火車運送至俄羅斯西伯利亞第三大城市克拉斯諾亞爾斯克，該自走砲可以在5分鐘以內發射1到2枚砲彈，北韓將之部署在軍事分界線附近，用來瞄準南韓軍和駐韓美軍。

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