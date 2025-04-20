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韓敲定赴美談判人選！擬擴大進口飛機武器降關稅　估川普親上陣

▲▼南韓產業通商資源部長安德根、南韓經濟副總理崔相穆預計下周出訪美國。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓產業通商資源部長安德根、南韓經濟副總理崔相穆預計24、25日出訪美國談判。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

美國川普政府近來祭出「對等關稅」政策，在確定90天內暫緩實施後，指定日本、南韓、英國、澳洲、印度為第一批談判對象，並於上周完成與日本的第一次談判。如今，南韓已確定24、25日派出經濟副總理崔相穆、產業通商資源部長安德根赴美談判，外界關注川普是否會像美日談判時「親自上陣」。

根據《韓聯社》，南韓企劃財政部、產業通商資源部今（20）日向媒體發布新聞稿，正式確定經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆（前代理總統）、產業通商資源部長安德根將前往華府與美國財政部長班森特（Scott Bessent）、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行「2+2通商磋商」（Trade Consultation），預計美東時間24至25日之間進行。

南韓政府強調，此次赴美談判是由美方率先提議，目前仍針對行程和議題等細節進行細部協調。報導指出，南韓與美國的財政部長，通常是在二十大工業國（G20）財長會議時才會針對外匯與金融議題會晤接洽，但此次談判卻擴大至通商貿易首長參與，將議題擴大至貿易方面。

美國欲藉此次機會擴大達成與南韓之間的協商。對此，南韓政府將這場談判稱為「諮詢」（consultation），而非「談判」（negotiation）。

▲▼日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正前往白宮，美國總統川普參與美日關稅談判。（圖／達志影像）

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正前往白宮，美國總統川普參與美日關稅談判。（圖／達志影像）

報導分析，隨著先前美國總統川普主動致電給南韓代理總統韓悳洙（原國務總理），不僅討論雙方貿易順差、關稅、造船、南韓大規模採購美國天然氣、阿拉斯加液態天然氣管線合資計畫，更在談話中主動提起駐韓美軍軍費分攤，向南韓要求「一站式購物」，外界紛紛擔憂會不會像上周與日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正一樣，由川普臨時親自上陣參與談判。

據悉，當時川普在白宮參與美日談判時，向赤澤亮正主動提及駐日美軍軍費分攤、美國製汽車進口至日本滯銷、日本非關稅壁壘等問題。南韓政府關係人士推測，川普可能也會在韓美談判時展現高度關注，親自參與談判。

對此，南韓政府將向美方提出達成貿易平衡、消弭非關稅壁壘的決心，並將參與阿拉斯加液態天然氣管線合資計畫作為談判籌碼，以求最大限度爭取降低美方向南韓提出的關稅。

▲▼美國與南韓將從19至29日舉行為期10天的乙支自由之盾聯合軍演。圖為位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

▲位於南韓京畿道平澤市的駐韓美軍韓福瑞營。（圖／達志影像）

韓媒《朝鮮日報》指出，貿易專家認為，南韓考慮擴大從美國進口原油、武器、半導體生產設備、飛機（波音）與零件、肉類與農畜產品、農藥與醫藥品、汽車、穀類，作為降低關稅稅率的談判籌碼。

另外，川普曾在競選總統時稱南韓為「金錢機器」（money machine），要求南韓必須將駐韓美軍軍費分攤提升至100億美元，為現行制度的9倍。對此，南韓政府強調，目前美方尚未針對軍費分攤提出具體要求，因此未來談判的基本方向，將盡量爭取集中在貿易方面，和國防議題「分開來談」。

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