堅決反美經濟擴張　宋濤：大陸依舊是廣大台商台企後盾

▲首屆「兩岸基層民生發展交流會」在杭州舉行，大陸國台辦主任宋濤發表致辭 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／浙江報導

浙江省杭州今（20）日舉行首屆「兩岸基層民生發展交流會」，兩岸共200多人參與活動。大陸國台辦主任宋濤稍早致辭談及本次活動主旨，期盼兩岸在基層治理、社區服務、鄉村建設多多交流意見，促進兩岸經濟社會發展。他也表示，美國發動關稅戰是損人害己，拿石頭砸腳，大陸不管是過去、現在或未來依舊是廣大台商台企間其後盾，將會「堅決反對美國的經濟擴張，堅決捍衛兩岸同胞的利益和諧。」

大陸方面出席，大陸國台辦主任宋濤、浙江省委書記王浩、常委秘書長邱喜聞、鄭江省副省長盧山；台灣方面出席有國民黨副主席連勝文、新北市議會會長蔣根煌、台灣商總榮譽理事長賴正鎰、旺旺集團副總周錫偉，共兩百多人參加2025年「兩岸基層民生發展交流會」。

宋濤首先引述總書記習近平今年的新年賀詞指出，「家事國事天下事，讓人民過上幸福生活是頭等大事。這一目標的實現離不開民生建設的扎實推進。」民生是社會發展之本，潛在的兩岸同胞的思想情感關乎著千家萬戶的幸福生活。

宋濤也點出，這次交流會以「加強農村交流，增進同胞福祉」為主題，兩岸同胞是一家人，希望彼此過上好日子，是家人之間的天然樸素的情感，只有借鑒關鍵小事，才能了卻兩岸同胞雙方幸福的大事。」」

宋濤也呼籲，「在座各位在基層治理、社區服務、鄉村建設等方面擁有寶貴的經驗，希望利用這次機會，深入研討兩岸基層農村問題，共同促進兩岸經濟社會發展，共同創造中華民族延長福祉。」

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤也提出三點看法。第一，「要持續的擴大兩岸的交流合作，提升民生發展的動力。」民生關切始終是政策制定的出發點，民生改善始終是增進福祉的落腳點。大陸方法推動各領域的交流合作，讓各項政治措施更加符合很多的需求，不斷推動兩岸民生發展的進程。

進一步促進兩岸交流交往交融，完善促進兩岸經濟文化交流制度政策，深化兩岸融合發展，從衣食住行的基本保障，教育醫療的公平就業，養老安置問題，營商環境的長期維護等方面，給予台灣同胞更為精准的支持，更多便利的調整。民生是基層實踐的根本性，也是民生訴求的傳聲筒，聽得見真實的聲音，特別是台灣基層民眾廣泛參與到兩岸交流合作平台，提出意見，提出反饋，為兩岸民生發展作出更多的貢獻。」

第二，「要堅定的守住兩岸共同家園，強化民生發展的保障。」全力守護兩岸的共同家園，就是要堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，堅決維護國家領土和主權環境，真正呵護萬千小家來之不易的幸福和安寧。「對於台灣分裂勢力影響和平穩定的種種惡劣行徑，我們堅決的依法支持，希望兩岸同胞堅定築牢中華民族共同體意識，堅持主要共識，反對台獨，共同推動兩岸關係向前發展，共同推進祖國統一進程。

第三，「要努力實現民族偉大復興，拓寬民生發展的前景。」民族復興與民生發展緊密相連，民族復興進程中所帶動的產業結構升級，科技創新突破和制度體系完善，將為民生訴求的滿足開闢更廣闊的前景。

宋濤也說，民族復興進程並不是一帆風順，美國實施的關稅政策違反經濟規律，違背市場原則，損害多邊貿易體系，招致國際社會的普遍反對。「我們也堅定反制美國發起關稅戰，貿易戰只會損人害己，終究搬起石頭砸自己的腳，改變不了大陸經濟基礎穩定優勢多、韌性強、潛力大的特點和長期下滑的基本趨勢。」

宋濤最後強調，「祖國大陸過去、現在、將來必然是廣大台企開啓創業的首選和堅強後盾。我們有保障兩岸經濟社會和提升民生發展的決心和能力，堅決反對美國的經濟擴張，堅決捍衛兩岸同胞的利益和諧，堅決守護民族的尊嚴和未來。」