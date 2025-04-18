宋濤批美高關稅真瘋狂！　台商座談增信心：拓展內需消化外部衝擊

▲大陸國台辦主任宋濤今與長三角台商座談 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普對全球發對「對等關稅」措施，衝擊全球經濟產業，對於在陸台商產業衝擊巨大。大陸國台辦宋濤今（18）日與長三角台商開座談會。針對當前情勢，宋濤首先批評美對華加徵關稅至245%「真是瘋狂！」同時，宋濤也向台商信心喊話，大陸經濟底氣來自14億內需市場，「台商要拓展內需市場，就完全可以有效地消化外部的衝擊」，大陸始終是台商的堅強後盾。

今日大陸方面出席人戰有中央台辦主任宋濤、中央台辦宣傳局局長陳斌華、中央台辦經濟局局長彭慶恩，中央台辦聯絡局局長楊毅、江蘇省委台辦主任練月琴等人；長三角主要出席台商有上海冠龍閥門機械有限公司董事長、全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏，上海競衡集團董事長、全國台企聯常務理事張簡珍，浙江瑞崎科技有限公司董事長、杭州市台灣同胞投資企業協會會長黃鼎傳，全國台企聯台資企業上市公司委員會主委李明貴，全國台企聯駐會常務副會長兼秘書長張世宏，東亞機械工業股份有限公司董事長、全國台灣同胞投資企業聯誼會常務副會長、廈門市台商投資企業協會會長韓煥螢，浙江拓進五金工具有限公司董事長、全國台灣同胞投資企業聯誼會理事張金滿，青島市台灣同胞投資企業協會會長張新政等多位台商代表。

宋濤首先指出，「最近一段時間在國際經濟環境出現新的波動，美國貿然對全世界發起關稅戰，尤其是對華的關稅，最高已經達到245%，真是瘋狂了。」

宋濤也說，聽了前面幾位台商發言，面對這樣的外部環境，大家有壓力有擔憂很正常，也從發言中感受到台商們有堅定的信心戰勝這些困難。

宋濤也引述總書記習近平之前強調「保持定力，增強信心，集中精力辦好自己的事情，這是我們應對各種風險挑戰的關鍵歷史和現實。」實踐反復證明，在中共中央的堅強領導下，有足夠的智慧和能力應對並戰勝各種挑戰，「大陸經濟的巨輪也將無懼風雨破浪前行，大陸始終是台商的堅強後盾。」

宋濤也分享兩大方向看法，首先針對大陸經濟有三點。第一，大陸經濟發展從來不是在風平浪靜中前進的，川普在第一任期對華發動的貿易戰、科技戰，「倒逼」大陸很多關鍵領域和「卡脖子」的技術上取得突破性的進展。

宋濤接著說，三年新冠疫情的衝擊，大陸方面成為了全球經濟唯一正增長的主要經濟體，大陸經濟一直都是在風浪中成長，每一次重大考驗和挑戰都成為我們轉型升級突破瓶頸的契機。

宋濤強調，「今天美國發動的這種關稅戰，它改變不了我們經濟基礎穩優勢多、韌性強、潛能大和長期向好的基本趨勢，對此我們要有充分的信心。」

宋濤也說，「信息也不是口頭上說什麼，信心來自於超大市場規模，14億多人口的消費升級浪潮，區域協調發展的巨大空間，鄉村振興示範的潛在的需求，最龐大的中等收入群體等構成了全球獨一無二的內需市場。」

他信心喊話，「我們台商要拓展內需市場，就完全可以有效地消化外部的衝擊，信心也來自於我們全產業鏈的優勢。」

宋濤接著指出，我們擁有聯合國產業分類中全部的41個工業大類，207個中類，666個小類，從基礎材料到高端設備，從傳統製造到數字經濟，形成了完整的產業鏈閉環。

他繼續表示，大陸方面也擁有工業體系的完備性，讓自主可控成為現實，能夠有效應對外部的衝擊。信心來自於改革開放紅利的持續釋放，全國統一大市場建設，打破行政壁壘，自貿區自貿試驗區探索制度型的開放，營商環境優化。

據了解，宋濤先前已經赴南方與珠三角台商進行會談，今18日在南京企業家峰會永久會址與長三角江蘇、南京、杭州、上海四地台商代表深談，下周一轉往四川成都將與大西部台商進行與會，深入了解台商台企面臨困境與難題。