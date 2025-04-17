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宋濤痛批台獨必遭嚴懲！　洪秀柱會見時回應：台獨是高空走鋼絲

▲▼ 宋濤會見洪秀柱一行（2025.4.17） 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中美貿易關稅戰未平，台海局勢也不穩之際，大陸國台辦主任宋濤今（17）日於江蘇南京會見中國國民黨前主席洪秀柱ㄧ行。談及現今兩岸局勢，宋濤除了表示台獨分子「倚外謀獨」必遭嚴懲，並且大陸方面有充分的信心和能力來應對台海形勢和外部形勢的變化。」洪秀柱則痛批，「在台灣的台獨分子，『自己在高空走鋼絲，不要拖大家一起走』。」

今日會見大陸方面出席人戰有中央合辦主任宋濤、中央合辦聯絡局局長楊毅、中央合辦宣傳局局長陳斌華、江蘇省委合辦主任練月琴、中央合辦聯絡局二級巡視員趙宇；台灣方面有中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱
，洪秀柱辦公室主任、中華青雁和平教育基金會執行長喬正中，康軒文教集團董事長李東成，黃埔校友團副團長李萬吉，黃埔校友總會秘書長徐超翔等人。

▲▼ 宋濤會見洪秀柱一行（2025.4.17） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

宋濤首先轉達習近平對洪秀柱親切關注。「習近平總書記指出，兩岸同胞是一家親誰，也無法割裂我們的血脈親情，誰也無法阻擋祖國統一大勢。」

宋濤指出，當前世界百年未有的大變局加速演進，台海形勢複雜嚴峻，兩岸同胞一家人走親走近的共同願望沒有改變。「兩岸同屬一個中國，兩岸同胞都是中國人的基本法理事實沒有改變，祖國統一的大勢沒有改變，我們有充分的信心和能力來應對台海形勢和外部形勢的變化。」

宋濤強調，「民進黨當局盲目堅持『台獨』立場，『倚外謀獨』，搞台獨挑釁、賣台引戰必定失敗，台獨分子必遭懲處。」我們願意在堅持一個中國原則和九二共識的基礎上，與台灣同胞一道維護台海和平，推動兩岸的交流合作，深化兩岸融合發展，共同推進祖國統一大業和民族的偉大復興。

▲▼ 宋濤會見洪秀柱一行（2025.4.17） 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱 。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱則先對宋濤說，「最近這陣子辛苦了！」正如總書記所說百年不遇的大變局，現在都是軍事衝突、種族滅絕，以及貿易戰、金融戰、關稅戰，整個世界秩序全部給搞亂了，全世界人心惶惶。」

洪秀柱也指出，會見之前在南師大演講，並且告訴學生「華文化博大精深，太多值得去琢磨學習的地方。」像是禮運大同篇，大道之行也，天下為公，同時提及習近平談到三個倡議，全球發展的倡議，安定倡議、文明倡議。

洪秀柱指出，「三大倡議是尋求人類命運共同體的一個架構，禮運大同篇說的是中國人希望世界和平，你好、我好、大家好，世界和平人人平等。何況兩岸是血脈相連的一家人，兩岸一家親不是口頭說說而已。」

她也特別跟南師大學生們分享，今年是抗戰勝利80週年，當年甲午戰爭打了8個月，台灣因「馬關條約」割讓給日本50年。「台灣如果不是中國的，為何清朝要割讓台灣？台灣不是中國人是什麼？兩岸血脈相連這是毋庸置疑的一個事實。」

談及兩岸和台灣內部氛圍，洪秀柱也強調「感到非常非常氣憤！」她說，「好好一個局面，兩岸一家親，你來我往，走親走近，大家攜手謀求發展與兩岸融合，『九二共識』也堅持一中原則，共同謀求未來的統一，白紙黑字寫得很清楚。」

洪秀柱進一步痛批，「今天在台灣的台獨分子，我常說一句話，『你一個人自己在高空走鋼絲，不要拖大家一起走，你要走絕路，不要拉著2300萬人跟你一起走，台獨絕對不行。」

她也再次強調，兩岸一定要攜手並進，共同謀求兩岸未來發展以及和平統一，因此兩岸要從交流開始，十分重要。並且鼓勵年輕人一定要守住上一代人打拚的「歲月靜好」，努力為下一代創造歲月靜好的時代。

▲▼連戰2005年4月26日赴陸開啟兩岸和平之旅， 與時任中共江蘇省委書記李源潮26日晚在南京金陵飯對會互贈禮品 。（圖／翻攝 中新網）

▲連戰2005年4月26日赴陸開啟兩岸和平之旅， 與時任中共江蘇省委書記李源潮26日晚在南京金陵飯對會互贈禮品 。（圖／翻攝 中新網）

值得一提的，宋濤今日會見洪秀柱的金陵大飯店的地點，有「和平」歷史深意。國民黨前主席連戰2005年4月26日展開和平之旅第一站就是南京，當時下榻地點就在金陵飯店，當晚與時任中共江蘇省委書記李源潮也是在同一個地方會見，雙方互贈禮品。

李源潮向連戰贈送一副南京特產雲錦織出的金絲團龍，象徵「中華民族」。連戰向江蘇省回贈台灣三羊開泰瓷瓶，連戰說，「以此祝願江蘇發展、興旺。」

20年過去，今日宋濤與洪秀柱會見特地選在連戰首次赴陸展開和平之旅，與大陸官員在南京金陵飯店會客廳，即使物換星移，但依舊談論與關切還是追求兩岸和平議題，具有特殊意義。

▼ 宋濤會見洪秀柱一行在南京金陵飯店會見，正是當年連戰和平之旅與大陸官員會見地點 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 宋濤會見洪秀柱一行（2025.4.17） 。（圖／記者任以芳攝）

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